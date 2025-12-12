Общество 12.12.2025 в 14:37

Жители Улан-Удэ задыхаются из-за огромной фекальной лужи

Стоки образовались возле дома № 8 по улице Ринчино
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

В 102-м микрорайоне Улан-Удэ жильцы дома № 8 по улице Ринчино пожаловались на растекающуюся рядом большую фекальную лужу. По их словам, нечистот с каждым днем становится все больше. Видео опубликовало региональное отделение Народного фронта.

«В подъезде дышать нечем. Вонь стоит невообразимая! У нас в квартире на пятом этаже мошки из-за канализации», - посетовала одна из горожанок.

Подчеркивается, что проблема началась еще в прошлом году, но в последний месяц заявила о себе в полную силу. Машины плавают в канализационных стоках, также топит подвал дома.

«Судя по тому, что прочистка внутридомовой канализации не решила проблему, есть предположение, что на сети повлияла дополнительная нагрузка новых домов. Народный фронт готовит запрос в надзорные ведомства», - прокомментировали в ОНФ по РБ.

канализация народный фронт

