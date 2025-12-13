Жители Бурятии загнали себя в кредитную кабалу

Уровень просроченной задолженности по кредитам, которые население Бурятии брало на волне ажиотажного спроса в рамках массовой льготной ипотеки, выданным в преддверии закрытия программы, в последнее время стал быстро расти. В целом в ноябре 2025 года просроченная ипотечная задолженность растет по всем регионам, о чем говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России за второй и третий кварталы 2025 года.По данным Отделения Банка России - Нацбанка по Республике Бурятия, задолженность населения республики по ипотечным кредитам на 1 ноября 2025 года составила 148,3 млрд рублей, увеличившись за год на 16,6%. Ухудшается платежная дисциплина по ипотеке: общее количество ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней впервые достигло 1%.В третьем квартале 2025 года общий объем просроченных кредитов сразу вырос на 22% всего лишь за квартал и более чем в два раза за год. Такой рост связывается с ужесточением ипотечных условий и замедлением роста доходов населения. Напомним, что с 1 июля 2024 года в стране завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма на покупку жилья в новостройках под 8%, которая действовала с апреля 2020 года.- Эта универсальная льготная ипотека была в несколько раз более удобной и популярной, чем Дальневосточная, поскольку рассчитана на всех, практически без ограничений, - говорит риелтор Елена Дашиева. - Естественно, что перед ее отменой люди начали брать льготные кредиты, чтобы успеть попасть в уходящий поезд. Соответственно, часть заемщиков поддалась этому движению и не рассчитала своих сил. Кроме того, в Улан-Удэ часть объектов не будет сдана в срок, а переносится на следующий год, что также повлияло на ситуацию с задолженностью.В республике, по данным Нацбанка Бурятии, просрочка по ипотечным займам выросла на 114,6% - с 301 млн рублей в ноябре 2024 до 646 млн рублей на 1 ноября 2025. Такой сильный рост всего за год поражает.Особенно сильно просроченная задолженность выросла с августа 2025 года. И хотя доля проблемных кредитов в общем количестве выданных займов в целом пока невелика, но ее рост с начала 2025 года с 0,2% до 0,4% довольно высок.Добавим, что в целом ипотечные заемщики в Бурятии демонстрируют большую дисциплину, поскольку в среднем по России доля проблемных долгов в несколько раз больше.Что вызывает большую тревогу - это ухудшающаяся с каждым месяцем тенденция. Так, с 2020 года в течение трех лет доля просроченной ипотеки постепенно снижалась. Но с 2024 года она стала резко нарастать, и подобная ситуация наблюдается в республике впервые.Как отмечают эксперты, в целом изменение условий кредитования негативно сказалось на способности заемщиков выплачивать долги. Также низкие темпы роста доходов населения на фоне роста стоимости жизни приводят к увеличению просрочек.В целом население Бурятии наращивает как общий долг, так и просроченную задолженность.Причем эти проблемы наблюдаются и в потребительском секторе. Долги по потребительским кредитам в республике в ноябре 2025 года достигли рекордной суммы в 646,3 млн рублей. Это в два с лишним раза больше бюджета Бурятии на 2025 год (115 млрд рублей). Из них просроченная задолженность выросла до 9,7 млрд рублей, что составляет 4% от всех выданных займов.Неслучайно в октябре, по данным пресс-службы Национального бюро кредитных историй, банки массово начали отклонять заявки на потребительские кредиты, отказав 76% заемщиков, что является рекордно высоким показателем, свидетельствующим о возросших рисках и включении банками «режима осторожности». Это увеличение, по сравнению с предыдущим месяцем и годом ранее, объясняется ростом задолженности населения и, как следствие, увеличением рисков для банков.Пока устойчивость ипотечного рынка в Бурятии держится за счет субсидируемой Дальневосточной ипотеки. Однако долговые проблемы в отрасли и у заемщиков в целом нарастают.