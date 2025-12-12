Общество 12.12.2025 в 15:16

В Бурятии виновника свалки в лесу вычислили по QR-кодам на пакетах

Нарушителем оказался многодетный отец
Текст: Карина Перова
В Бурятии виновника свалки в лесу вычислили по QR-кодам на пакетах
Фото: Республиканское агентство лесного хозяйства

В сентябре жительница села Макаринино Баргузинского района Бурятии сообщила о несанкционированной свалке в лесу. Общий объём мусора составил один кубометр.

Туда вывезли бумагу, ветошь, пластиковые емкости, строительный мусор, упаковки от продуктов, упаковочные полиэтиленовые пакеты товаров ООО «Вайлдберриз» с QR-кодами, по которым в итоге и нашли нарушителя.

Им оказался местный житель – многодетный отец. Он убрал отходы в ходе расследования. Также с него взыщут штраф (в соответствии со статьей 8.31 КоАП РФ).

«После осмотра мусора были обнаружены возможные зацепки для поимки нарушителя санитарной и пожарной безопасности, с соответствующим запросом обратились в компанию для получения данных о заказчике по данным номерам в QR-кодах. Нам их предоставили в установленные сроки, нарушителем оказался 40-летний местный житель, к тому же многодетный отец», - рассказали лесничие.          

