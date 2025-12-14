Общество 14.12.2025 в 07:00

В Бурятии идет битва за мусорные баки

Районы республики продолжают страдать от мусорных проблем
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии идет битва за мусорные баки
Фото: «ЭкоАльянс»
В редакцию «Номер один поступила жалоба от жителя Бичурского района о том, что его село «утонуло в мусоре». За этой жалобой - многолетнее противостояние между республиканскими властями, требующими перехода на современный контейнерный сбор, и муниципалитетами, у которых нет денег на обустройство площадок. В этой битве оказались заложниками и жители, вынужденные месяцами жить среди разбросанных отходов, и региональный оператор, работающий в условиях несозданной инфраструктуры. 

«Одни отписки»

В редакцию «Номер один» поступило обращение: «Здравствуйте. Пожалуйста, помогите жителям Бичуры. Мы утопаем в мусоре. С ноября месяца не убирают мусор, и никому нет дела - одни отписки. Машина сломана, а власти вообще молчат», - написал житель села.

Региональный оператор по обращению с отходами Бурятии - компания «ЭкоАльянс» - в ответ на это обращение сообщил, что проблема действительно была, но сейчас все решилось.

- В ноябре смещение графика вывоза в с. Бичура было обусловлено ремонтом техники. 15 ноября машина вышла на линию, вывоз ТКО   произведен в полном объеме. В настоящий момент утвержденный график вывоза соблюдается. Жалоб в колл-центр «ЭкоАльянса» из Бичурского района за последнюю неделю не зафиксировано, - сообщили в компании.

Однако на этом диалог не заканчивается. Представители регоператора указали на более глубокую проблему, которая и приводит к подобным конфликтам. 

- Вопросы определения мест установки контейнеров, содержания контейнерных площадок и их обустройства находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления, - подчеркнули в «ЭкоАльянсе».

Война сфер ответственности

Ситуация в Бичуре не исключение, а правило. Корень проблемы уходит в 2019 год, когда началась так называемая «мусорная реформа». 

- Когда в 2019 году региональный оператор приступил к работе, не везде были установлены контейнерные площадки для сбора ТКО. Практика остальных регионов и законодательные нормы также говорят о необходимости перехода к контейнерному сбору, - констатировали в компании.

По данным территориальной схемы обращения с отходами, муниципалы не справляются со своей обязанностью.
- Органы местного самоуправления недостаточно обеспечивают местами накопления муниципальные образования. В соответствии с законодательством должны быть обеспечены благоустройством контейнерных площадок все без исключения (и граждане, и юридические лица), - заявили в «ЭкоАльянсе».

Регоператор пытается заполнить вакуум. За шесть лет работы компания приобрела более 3000 контейнеров. 

- «ЭкоАльянс» регулярно передает контейнеры в районные администрации для установки, а также замены вышедших из строя, несмотря на то, что вопросы содержания и оборудования контейнерных площадок - это зона ответственности органов местного самоуправления, - отметили в компании.

Не только мусор

Проблема усугубляется тем, что на контейнерных площадках, когда они все-таки есть, оказывается не только бытовой мусор. 

- Нередко региональному оператору предъявляются претензии по вывозу отходов, которые не относятся к твердым коммунальным: например, строительные отходы или растительные, а также отходы животноводства, - пояснили в «ЭкоАльянсе».

Такие отходы создают дополнительный объем, не учтенный в нормативах и тарифах, и ложатся финансовым бременем на регоператора. Еще одна головная боль – бродячие собаки и не только.

- Также животные на самовыгуле регулярно создают проблемы: разбрасывают мешки, ломают контейнеры. Этот вопрос также не относится к компетенциям регионального оператора, - констатировали в компании.

Прокурор против поселений

Как сообщал «Номер один» весной этого года, конфликт вокруг контейнерного сбора в Бичурском районе в 2025 году дошел до суда. Прокуратура района, защищая «неопределенный круг лиц», подала иск против целого ряда сельских поселений: «Малокуналейское», «Верхне-Мангиртуйское», «Буйское», «Дунда-Киретское», «Еланское» и «Новосретенское».

Требования были конкретными: обязать муниципалитеты в течение 12 месяцев обустроить контейнерные площадки с твердым покрытием, ограждением и самими контейнерами. Поводом стала прокурорская проверка, выявившая нарушения. Хотя главам поселений получили представления, нарушения не устранили «ввиду отсутствия денежных средств».

Однако суд первой инстанции встал на сторону муниципалов и отказал прокурору. Представители поселений выступили единым фронтом. Глава «Дунда-Киретского» поселения, например, заявил, что «население указанных населенных пунктов приняло решение о мешковом способе сбора твердых коммунальных отходов». Позиция была ясна: денег в местных бюджетах на строительство и содержание площадок нет, а штрафы за каждое нарушение только усугубят ситуацию.

Прокурор подал апелляцию в Верховный суд Бурятии, настаивая, что по закону именно органы местного самоуправления обязаны организовывать площадки. Но Верховный суд не нашел оснований для отмены решения, оставив его в силе. Таким образом, судебный путь заставить муниципалитеты строить контейнерные площадки не сработал.

Тупик системы

Ситуация зашла в тупик. С одной стороны, республиканские власти и регоператор настаивают на переходе с подворного сбора на контейнерный как на более экологичный и экономичный. Как ранее отмечал гендиректор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин, подворный сбор, когда мусор стоит на земле в мешках, это проблема с точки зрения экологии.

Министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева также подчеркивала, что мешковый сбор - мера временная, и Бурятия остается одним из немногих регионов России с такой практикой. Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя проблему, прямо указывал на разделение ответственности: если мусор не вывезли вовремя - вина регоператора, если его растащили животные с площадки - вопрос к муниципалитету.

С другой стороны, сельские поселения, особенно в таких районах, как Бичурский, физически не могут выполнить эти требования. Их бюджеты тощи, а обязанность построить бетонные площадки с ограждением для сотен контейнеров выглядит для них невыполнимой.

В итоге страдают жители. Как показывает случай Бичуры, даже при исправной работе регоператора поломка одной машины может привести к завалам мусора, потому что альтернативной системы накопления - контейнеров на оборудованных площадках - просто не существует. Пока республиканские и местные власти ищут «менее суровый способ воздействия», жителям сел и деревень Бурятии приходится жить в условиях, которые сложно назвать благоустроенными. И их отчаянные письма в редакции - единственный способ быть услышанными в этой затяжной битве за баки.

