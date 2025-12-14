Скотине в Бурятии не дадут помереть с голоду

Животноводы республики вступили в зимний период. Обширная засуха, которая поразила Бурятию летом 2025 года, негативно отразилась на объеме заготовленных кормов. Ситуация с обеспечением кормами для сельскохозяйственного скота вызывает опасения.Напомним, из-за засухи режим ЧС регионального уровня вводился на территории десяти сельских районов: Баргузинского, Еравнинского, Кижингинского, Курумканского, Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского.В конце лета в редакцию «Номер один» звонили сельчане и жаловались, что у них сложная ситуация с кормами, грозит вынужденный забой скота, но власти ничего не делают. Конечно, это не совсем так. Прошедшая засуха - не первая в истории республики, и власти знают, что надо искать корма в других регионах России, а также перераспределять собственные корма внутри республики. Однако, возможно, власти не везде доводили до сведения сельчан информацию о шагах, которые они предпринимают.В преддверии зимы определился ряд районов, где положение с кормами было наиболее слабым. Аутсайдерами можно назвать пять районов. В Еравнинском заготовили (с учетом закупленных кормов и переходящих остатков) 5,2 ц кормовых единиц на условную голову скота, тогда как в прошлом году было 11. В Кяхтинском - 6,8 ц кормовых единиц (в прошлом году было 10,9 ц). В Селенгинском районе - 6,2 ц (8 ц). В Джидинском - 6,8 ц (8 ц). В Курумканском - 7,5 ц (17,2 ц).Назвать ситуацию по обеспеченности кормами благополучной можно лишь в Тункинском и Закаменском районах.Вместе с тем повода для паники нет. Положение с собственными кормами нельзя назвать абсолютно катастрофическим. Специалисты полагают, что на некоторое время местных кормов должно хватить, но к весне во многих местах республики сельчанам придется покупать сено. При этом вряд ли на селе произойдет массовый «сброс» поголовья.- Зимой фермеры будут закупать корма в Могойтуйском и Шилкинском районах Забайкальского края. Сегодня имеются договоренности с фермерами соседнего региона о поставке сена в зимнее время, также прорабатывается вопрос по приобретению кормов в Иркутской области, - в частности, отметили в министерстве сельского хозяйства республики.Соседняя Иркутская область, к слову, тоже в какой-то мере пострадала от летней засухи. Хотя традиционно она, конечно, всегда имела более благоприятный для сельхозпроизводства климат и почвы более высокого уровня.- В Иркутской области наблюдается небольшой дефицит в кормах в Прибайкальской зоне. Менее критичная ситуация в западных районах. Стоимость кормов составляет от 4500 рублей за тонну и выше, в зависимости от качества. На сегодняшний день иркутяне готовы продать около 3 000 тонн сена, - пояснили в бурятском минсельхозе.Минсельхоз Иркутской области направил коллегам в Бурятию список сельхозтоваропроизводителей, имеющих запасы кормов. Список власти республики разослали в районные отделы сельского хозяйства и местные мессенджеры.Районные власти пытаются изыскивать средства для поддержки своих фермеров. К примеру, администрация Еравнинского района выделила из местного бюджета 3 млн рублей на возмещение части затрат на транспортировку сена из-за пределов Еравнинского района. Кроме того, ГОК «Озерный», осваивающий в районе крупное месторождение полиметаллов, в рамках соглашения с администрацией района выделил на указанные цели такую же сумму.Также местные администрации проводили работу по предоставлению дополнительных сенокосов для фермеров. Некоторые ездили в благополучные районы республики, например, в Закаменский, и на договорной основе заготавливали корма, а также закупали их у фермеров Кабанского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского районов.В зимовку на территории Бурятии входят порядка 324 тыс. условных голов скота в хозяйствах всех категорий (без учета свиней и птицы). Потребность в кормах для максимальной отдачи продуктивности скота составляет около 450 тыс. тонн кормовых единиц.- С учетом фактической урожайности естественных сенокосов, зерновых и кормовых площадей согласованы плановые показатели по заготовке кормов - 341 тыс. тонн кормовых единиц, это позволит пройти зимовку в штатном режиме, - отметили в министерстве. С учетом переходящих остатков прошлого года и закупленных кормов республика обеспечила себя на 86% от плана по заготовке кормов.- По предварительным данным, от засухи пострадало 10 295 га посевных площадей, из них зерновых – 6 646 га и кормовых – 2 977 га. Сумма ущерба составляет более 4,7 млн рублей. Поддержка пострадавших от засухи за счет средств республиканского бюджета не предусмотрена, - отметили в бурятском минсельхозе.Засуха произошла в момент, когда в бюджете сложилась очень непростая ситуация.Нормальное питание сельхозживотных важно как в молочном направлении, так и в мясном. Без этого не будет ни приемлемых надоев, ни нормального суточного привеса. Недостаток питательных веществ делает скот более восприимчивым к заболеваниям. Фермеры в итоге сталкиваются с необходимостью продавать животных или сокращать стада, чтобы сэкономить на кормах. В результате отрасль показывает не такие высокие результаты, как могла бы.В целом в республике, с учетом переходящих остатков прошлого года и закупленных кормов, на одну условную голову скота заготовили 8,9 ц кормовых единиц. В прошлом году заготовлено 11,7 ц.Руководитель Байкалмеливодхоза Виталий Калашников отмечает, что республика серьезно отстает от соседей по плодородию почв. Содержание гумуса, основного показателя плодородия, у нас составляет лишь 2%. Для сравнения, в Иркутской области этот показатель равен 7,5%, а в Забайкальском крае - 7,3%.Не менее острым является влагообеспечение. За вегетационный период в Бурятии выпадает в среднем 270 мм осадков, что значительно меньше, чем у соседей: 400 мм - в Иркутской области и 300 мм - в Забайкальском крае.Именно эти сложные условия в советское время побудили власти активно строить мелиоративные системы. На сегодняшний день их потенциал составляет 178 тыс. гектаров - это самый высокий показатель среди соседних регионов. Однако сейчас эти мощности простаивают: из 178 тыс. га в работе находится менее половины - около 82 тыс. га. При этом в течение последних девяти лет на восстановление этих систем направлялись значительные федеральные средства.Парадоксальная ситуация сложилась с крупными хозяйствами, пострадавшими от засухи в этом году. Такие предприятия, как ООО СП «Тугнуй», ООО «Бичура», ООО «Буян» и ООО «Ярикто», имея на балансе оросительные системы, не используют их. Руководители хозяйств жалуются на высокие затраты и нехватку кадров. Они рассказали, что первоначальный эффект от увеличения урожайности впечатлял, но в итоге от использования мелиорации они отказались из-за финансовых трудностей.В противовес этой тенденции генеральный директор ООО «Здоровое питание» Мухоршибирского района Дамба Шагдаров заявил, что его предприятие постоянно использует капельный полив и дождевальные машины. И добивается отличного для Бурятии урожая.- Без них никак. Мы производим картофель и овощи, и без дополнительного орошения сложно бывает выращивать. В самом начале работали без оросительных систем. В 2014 году внедрили и получили высокие результаты. Раньше было 150 ц/га, сейчас минимум 250 ц/га – средние минимальные значения увеличились, - поделился предприниматель.Еще одна проблема - наличие восстановленных мелиоративных систем, на которых нет фермеров.По подсчетам руководителя Россельхозцентра Намжила Мардваева, если в республике будет использоваться 100 тыс. га мелиорируемых земель, это позволит производить 10 млн центнеров кормовых единиц. Этого более чем достаточно для содержания всего поголовья скота в 400 тыс. условных голов.Он также привел сравнительный анализ: если агротехнические приемы и удобрения дают прибавку к урожайности в 20 - 30%, то орошение увеличивает ее на 200 - 300%.Как бы там ни было, климатический цикл в республике меняется, и два последних засушливых года - это лишь первый звоночек. Только совместными усилиями можно преодолеть сложности, вызванные изменениями климата и обстоятельствами, влияющими на производство кормов.