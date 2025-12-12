Житель Бурятии вынес из чужого дома спиртное, чтобы продолжить поминки

В Баунтовском районе Бурятии 34-летний мужчина предстал перед судом за кражу восьми бутылок водки и шести бутылок вина.

В августе после похорон одноклассника он продолжил поминать вместе с тремя приятелями. Вскоре водка закончилась. Сельчанин вспомнил, что оставшийся после поминок алкоголь потерпевшая отнесла на хранение в дом своей знакомой.

Мужчина отправился за добавкой. Тот вытащил стекло в окне, забрался в чужое жилище и вынес 14 бутылок с «горячительным». При этом он соврал товарищам, что это его запасы. Компания продолжила застолье и на весь следующий день. Односельчанка же обратилась в полицию, по факту кражи завели уголовное дело.

В суде вину мужчина полностью признал, но давать показания не стал, чтобы не свидетельствовать против себя. К «уголовке» его привлекли впервые, поэтому вынесенный приговор был мягкий. Также он добровольно возместил женщине имущественный ущерб.

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев, условно с испытательным сроком в один год», - отметили в райсуде.