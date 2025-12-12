В магазине в Улан-Удэ психанувший пенсионер скинул с прилавка весы

В Улан-Удэ психанувший пенсионер встрял на 50 тысяч рублей. 65-летний мужчина вышел из себя в одном из магазинов, скинув с прилавка товарные весы.

Горожанин был пьян и потребовал продать ему спиртное. Продавец пояснила, что они не реализуют алкоголь, но посетитель продолжал настаивать. Во время возникшей словесной перепалки он не выдержал и сбросил оборудование.

Прибывшие полицейские задержали улан-удэнца. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - отметили в МВД по Бурятии.