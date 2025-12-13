Общество 13.12.2025 в 10:01
Детям до 14 лет придется оформлять загранпаспорт
Теперь при выезде в страны СНГ потребуют не свидетельство о рождении, а полноценный документ
Текст: Иван Иванов
В России внесли поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». С 20 января 2026 года нельзя будет выехать за границу с ребенком до 14 лет по свидетельству о рождении, даже если проставлена печать о гражданстве, — нужен загранпаспорт. Изменения коснутся Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Казахстана и Киргизии. При этом дети старше 14 лет смогут выехать по внутреннему паспорту РФ. Об этом сообщает «Чита.ру».
Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин руководит турфирмой «Дельфин», в продаже, в том числе туры в Абхазию, Белоруссию, Киргизию. По словам эксперта, нововведения в 2026 году отрицательно скажутся на турпотоке, ожидается снижение спроса минимум на 5–7%.
«Многие наши туристы — мы это точно знаем, мы их опрашивали — ничего не подозревают и об изменениях просто не знают. Многие авиакомпании и туроператоры уже поменяли форму бронирования, теперь невозможно забронировать, не введя данные загранпаспорта. Но мы опасаемся, что в какой-то момент, например, на российско-абхазской границе появятся туристы и скажут: „Мы об этом впервые слышим“», — говорит Ромашкин.
