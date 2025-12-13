Общество 13.12.2025 в 11:23

37 человек обманули мошенники в Бурятии за неделю

Общий ущерб от аферистов в этом году достиг уже 534 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
37 человек обманули мошенники в Бурятии за неделю
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 2244 жителя республики (+37 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 534 млн рублей (+ 5,1 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств на этой неделе составили 2,1 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.

В числе обманутых граждан 11 стали жертвами незаконных списаний средств с банковских счетов, 7 доверились сообщениям в соцсетях со взломанных аккаунтов знакомых, 4 приняли предложения о возможности заработка на «инвестициях», 5 оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций. Еще 5 жителей пострадали в результате незаконно оформленных микрозаймов дистанционным способом, двое потеряли деньги, перейдя по фишинговой ссылке в мессенджерах, а трое стали жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах.
Теги
мошенничество

Все новости

Жители Забайкалья являются лидерами по бронированию зимнего Байкала
13.12.2025 в 11:47
В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии
13.12.2025 в 11:40
37 человек обманули мошенники в Бурятии за неделю
13.12.2025 в 11:23
Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе
13.12.2025 в 10:27
В Улан-Удэ школа №41 отмечает 90-летний юбилей
13.12.2025 в 10:13
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
13.12.2025 в 10:06
Детям до 14 лет придется оформлять загранпаспорт
13.12.2025 в 10:01
«Эффект Долиной» докатился до Улан-Удэ
13.12.2025 в 07:00
В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика
12.12.2025 в 17:41
В Бурятии пытаются вернуть потерянные в театре миллионы
12.12.2025 в 17:18
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Жители Забайкалья являются лидерами по бронированию зимнего Байкала
Спрос на аренду жилья превзошел все ожидания
13.12.2025 в 11:47
В Улан-Удэ школа №41 отмечает 90-летний юбилей
Праздничное мероприятие состоялось в Городском культурном центре
13.12.2025 в 10:13
Детям до 14 лет придется оформлять загранпаспорт
Теперь при выезде в страны СНГ потребуют не свидетельство о рождении, а полноценный документ
13.12.2025 в 10:01
«Эффект Долиной» докатился до Улан-Удэ
Пенсионерка требует вернуть проданную в 2021 году квартиру
13.12.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru