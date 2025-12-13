37 человек обманули мошенники в Бурятии за неделю

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 2244 жителя республики (+37 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 534 млн рублей (+ 5,1 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств на этой неделе составили 2,1 млн рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.В числе обманутых граждан 11 стали жертвами незаконных списаний средств с банковских счетов, 7 доверились сообщениям в соцсетях со взломанных аккаунтов знакомых, 4 приняли предложения о возможности заработка на «инвестициях», 5 оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций. Еще 5 жителей пострадали в результате незаконно оформленных микрозаймов дистанционным способом, двое потеряли деньги, перейдя по фишинговой ссылке в мессенджерах, а трое стали жертвами мошенников, разместивших объявления на онлайн-сервисах.