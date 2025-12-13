Жители Забайкалья являются лидерами по бронированию зимнего Байкала

Квартиры чаще бронируют на декабрь — 66% всех броней, на январь — 23%, на февраль — 12%. В то время как с загородными домами больше бронирований приходится на январь (40%). На декабрь приходится 36%, а на февраль — 25%. Их меньше, поэтому бронируют заранее.





Этой зимой жители Забайкалья лидируют по бронированиям посуточного жилья на Байкале. По данным Zab.ru и платформы «Авито Путешествия», больше всего туристов на Байкал приезжает из Забайкальского края, Московской области и Красноярского края.За сезон россияне забронировали на 26% больше жилья вокруг Байкала, чем в прошлом году. В Иркутской области чаще снимают квартиры — 83% бронирований, против 17% в Бурятии. Соотношение загородных домов более равномерное: 56% в Иркутской области и 44% — в Бурятии.Средняя цена аренды квартиры в Иркутской области — 3300 рублей в сутки, в Бурятии — 3800 рублей. Стоимость загородных домов в Бурятии примерно 8700 рублей за ночь, в Иркутской области — около 12500 рублей.Тройка лидеров по бронированиям этой зимой: Забайкальский край — 15%, затем идет Московская область — 12% и Красноярский край — 8%.