Принудительное выселение соседей
Вопрос: «В каких случаях могут принудительно выселить из квартиры?»
Роман Т., г. Улан-Удэ
Законные основания для борьбы с проблемными соседями:
1. Систематическое нарушение прав соседей (шум, потопы, антисанитария).
2. Использование жилья не по назначению (содержание притона, сбор мусора).
3. Привлечение к административной ответственности - штрафы за нарушение санитарных норм или правил пользования жильем (от 1 000 до 1 500 руб.).
Что делать, если вы столкнулись с таким соседом:
- фиксируйте все: шум, потопы, запахи - снимайте на видео, делайте фото, записывайте аудио;
- собирайте коллективные жалобы от соседей в УК, ТСЖ, участковому;
- пишите заявления в полицию и Роспотребнадзор (при антисанитарии);
- обращайтесь в прокуратуру для проведения проверки.