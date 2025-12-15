Общество 15.12.2025 в 09:00

Принудительное выселение соседей

Разберем основные причины
Текст: Номер один
Вопрос: «В каких случаях могут принудительно выселить из квартиры?»

Роман Т., г. Улан-Удэ

Законные основания для борьбы с проблемными соседями:

1. Систематическое нарушение прав соседей (шум, потопы, антисанитария).

2. Использование жилья не по назначению (содержание притона, сбор мусора).

3. Привлечение к административной ответственности - штрафы за нарушение санитарных норм или правил пользования жильем (от 1 000 до 1 500 руб.).

Что делать, если вы столкнулись с таким соседом:

- фиксируйте все: шум, потопы, запахи - снимайте на видео, делайте фото, записывайте аудио;

- собирайте коллективные жалобы от соседей в УК, ТСЖ, участковому;

- пишите заявления в полицию и Роспотребнадзор (при антисанитарии);

- обращайтесь в прокуратуру для проведения проверки.

