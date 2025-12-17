Вопрос: «Могут ли наказать работника, который опоздал на работу из-за снегопада?»

Тимофей П.

Опоздание на работу является нарушением трудовой дисциплины, однако, чтобы привлечь работника к ответственности, надо доказать его вину. Сложно говорить о вине работника, если его опоздание вызвано объективными причинами, которые он не мог предвидеть заранее. Среди таковых - отмена автобусного маршрута, массовое ДТП, перекрывшее дорогу, сильная метель и другие.

Согласно разъяснениям Роструда, сложные погодные условия могут быть признаны уважительной причиной опоздания, и в такой ситуации привлекать к дисциплинарной ответственности нельзя. Однако при этом работодатель вправе не оплачивать работнику фактически неотработанные часы, даже несмотря на то, что причина опоздания уважительная.

Что делать тем, кто опаздывает на работу из-за непогоды или других непредвиденных обстоятельств?

1.В первую очередь, надо проинформировать руководство об опоздании: позвонить, написать в мессенджер или на электронную почту, кратко описать ситуацию и по возможности предложить варианты компенсации - задержаться после работы, взять день за свой счет и так далее.

2.По прибытии на работу стоит спокойно дать письменное объяснение обстоятельств. Подтвердить то, что причина опоздания уважительная, помогут собранные доказательства: справка от перевозчика, скриншоты уведомлений о задержках и отмене рейсов, новости о транспортном коллапсе.