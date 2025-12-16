Продажа квартиры, где есть ребенок

Вопрос: «Как продать квартиру, если один из собственников несовершеннолетний?»

При продаже квартиры часто возникает вопрос, как правильно все оформить, если один из собственников - ребенок. Главное правило: все сделки с участием несовершеннолетних проводят только с разрешения органов опеки и попечительства.

Перед тем как выдать согласие, детально проверяют, не ухудшаются ли имущественные права и жилищные условия для ребенка. В новой квартире ему должны выделить долю, которая будет не меньше по площади и стоимости, чем была у него в старой. Кроме того, оценивают удаленность от объектов инфраструктуры: больницы, поликлиники, детского сада, школы.

Чтобы получить одобрение от опеки на продажу квартиры, предоставьте:

- план жилья, документы о стоимости и расположении квартиры;

- предварительный договор купли-продажи;

- выписку из ЕГРН - запросите на «Госуслугах» или на сайте Росреестра;

- письменное согласие на сделку от родителей или законных представителей несовершеннолетнего;

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а также его родителей или опекунов;

- отчет оценщика о рыночной стоимости недвижимости и детских долей;

- поэтажный план дома и пояснения к нему;

- выписку с банковского счета, на котором лежат деньги для покупки нового жилья;

- справку об отсутствии долгов по ЖКУ за квартирами.

В течение 15 дней ведомство одобрит сделку или сообщит причину отказа.

После проведения сделки и внесения данных в Росреестр нужно зарегистрировать ребенка в новой квартире и оформить его право собственности на долю в ней. Затем предоставить в опеку документы, которые подтвердят, что условия продажи квартиры соблюдены.

Точный перечень требований для таких сделок нужно уточнить в органах опеки рай

она.