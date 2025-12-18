Изменения в правилах вычета за спорт

Вопрос: «Правда ла, что в следующем году вычет за спортивные секции можно получить и за своих родителей?»

Владимир Петрович К.

Да, с 2026 года расходы на спорт для родителей-пенсионеров теперь подойдут для возврата НДФЛ. Напомним, при оплате фитнеса и спортивных секций можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. При ставке 13% - до 19 500 руб. за год. Основание: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ.

Применить социальный вычет за спорт для родителей-пенсионеров можно при одновременном соблюдении следующих условий:

- родители получают любую пенсию: по старости, социальную, за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца;

- оплаченные услуги включены в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг. Он утвержден распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 № 2466-р.;

- документы должны быть оформлены на того, кто будет оформлять вычет. Расходы подтверждаются справкой об оплате физкультурно-оздоровительных услуг;

- услуги оказывает организация или ИП, которые указаны в перечне Правительства на соответствующий год. Перечень - на сайте ФНС. На 2026 год его утвердят до 1 марта 2026 года.

В течение года вычет можно оформить через работодателя. По окончании года - по декларации через Госуслуги.