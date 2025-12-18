Общество 18.12.2025 в 09:00

Изменения в правилах вычета за спорт

Что менятеся в новом году?
A- A+
Текст: Номер один
Изменения в правилах вычета за спорт
Номер один

Вопрос: «Правда ла, что в следующем году вычет за спортивные секции можно получить и за своих родителей?» 

Владимир Петрович К.

Да, с 2026 года расходы на спорт для родителей-пенсионеров теперь подойдут для возврата НДФЛ. Напомним, при оплате фитнеса и спортивных секций можно получить налоговый вычет и вернуть НДФЛ. При ставке 13% - до 19 500 руб. за год. Основание: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ.

Применить социальный вычет за спорт для родителей-пенсионеров можно при одновременном соблюдении следующих условий:

- родители получают любую пенсию: по старости, социальную, за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца;

- оплаченные услуги включены в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг. Он утвержден распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 № 2466-р.;

- документы должны быть оформлены на того, кто будет оформлять вычет. Расходы подтверждаются справкой об оплате физкультурно-оздоровительных услуг;

- услуги оказывает организация или ИП, которые указаны в перечне Правительства на соответствующий год. Перечень - на сайте ФНС. На 2026 год его утвердят до 1 марта 2026 года.

В течение года вычет можно оформить через работодателя. По окончании года - по декларации через Госуслуги.

Теги
справбюро

Все новости

Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло
18.12.2025 в 09:53
В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала
18.12.2025 в 09:41
На Улан-Удэ обрушился сильный снегопад
18.12.2025 в 09:22
WB на страже леса
18.12.2025 в 09:00
Изменения в правилах вычета за спорт
18.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 декабря 2025 года
18.12.2025 в 07:00
В Бурятии предприниматель попал в ловушку на Байкале
18.12.2025 в 06:00
В Бурятии осудят водителя, бросившего умирать сбитого пешехода
17.12.2025 в 17:14
Житель Бурятии обобрал покойного друга почти на 800 тысяч рублей
17.12.2025 в 16:46
Молодая улан-удэнка тайно повесила 11 кредитов на своего бывшего
17.12.2025 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло
Горожане добились перерасчета
18.12.2025 в 09:53
На Улан-Удэ обрушился сильный снегопад
Непогода закончится только ночью 19 декабря
18.12.2025 в 09:22
WB на страже леса
Кто бы мог подумать, что «Вайлдберриз» станет инструментом для защиты леса от замусоривания
18.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 декабря 2025 года
Расклад на четверг по знакам зодиака
18.12.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru