Лай соседской собаки

Вопрос: «Соседская собака постоянно лает. Куда обращаться?»

Дарья Михайловна Т., г. Улан-Удэ

Хозяин собаки обязан следить за тем, чтобы его питомец не мешал другим людям в доме. Покой жителей защищают и нормы СанПин: по ним максимально допустимый уровень шума ночью должен составлять не более 45 децибел, днем - 55 децибел. Любые звуки, которые превышают эти нормы и мешают соседям, считают нарушением.

Как решить проблему?

1. Поговорите с хозяином собаки. Вежливо расскажите, что вас беспокоит. Часто владельцы не знают, что питомец шумит в их отсутствие. Не грубите и не угрожайте, иначе на вас могут подать иск в суд.

2. Обратитесь в ТСЖ или управляющую компанию. Сотрудники УК проведут беседу с соседом, объяснят, что лай собаки нарушает покой жильцов, и потребуют принять меры.

3. Если разговоры не помогли, обратитесь к участковому или в полицию. Напишите письменную жалобу, приложите доказательства - аудио- или видеозаписи с датами и временем, на которых хорошо слышно лай собаки. Инспектор может вынести предупреждение или составить протокол об административном правонарушении.

4. Подайте иск в суд. Это крайняя мера, когда соседи не хотят решать проблему. Подготовьте доказательства:

- видеоматериалы и аудиозаписи;

- ответы участкового на ваши жалобы;

- заключение о превышении допустимого уровня шума - его могут замерить и выдать документ в Роспотребнадзоре либо частной лаборатории;

- показания других соседей, которым тоже мешает лай.

Суд может оштрафовать владельца за нарушение правил содержания домашних животных, либо местного закона о тишине.