Из Бурятии бойцам СВО отправят новогодние подарки

В ТРЦ «Пионер» в течение нескольких дней действовала мастерская, где волонтеры собирали новогодние подарки для бойцов, участвующих в СВО. Они с энтузиазмом готовили праздничные посылки, наполненные теплом и заботой о родной земле.

Волонтеры несколько дней формировали подарочные наборы для воинов-земляков. В них вошли продукты местных производителей, такие как облепиховый морс, кедровые орешки и паштеты. Эти продукты не только вкусны и полезны, но и могут сохранять свои свойства в полевых условиях. Упаковка для подарков также была произведена на местном заводе — Селенгинском ЦКК. В каждую посылку добавили письма от школьников, выражающих поддержку нашим защитникам.

«Готовимся к Новому Году и передаём частичку дома нашим парням на передовую. Также в каждый подарок вложили письма школьников Бурятии с тёплыми пожеланиями. Вчера до позднего вечера ребята собирали и грузили подарки. Фуры уже отправились к нашим бойцам», - написал у себя в ТГ канале глава Бурятии Алексей Цыденов.