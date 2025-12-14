Общество 14.12.2025 в 16:27

На севере Бурятии открылась новая поликлиника

Ее построили в поселке Таксимо Муйского района
На севере Бурятии открылась новая поликлиника

Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. В ней будут вести прием терапевты, хирурги, отоларингологи, эндоскописты, специалисты по функциональной и ультразвуковой диагностике, офтальмологи, акушеры-гинекологи, профпатологи, неврологи и психиатры-наркологи. Поликлиника находится по адресу: улица Автодорожная, 4а/1. Здание построили на средства трех источников, из которых два были выделены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая сумма финансирования составила 130 млн рублей, из которых часть поступила из федерального и республиканского бюджетов.

– Полторы тысячи квадратных метров для обслуживания 8600 человек – это всё взрослое население Таксимо. Здесь есть все условия для получения качественных услуг здравоохранения. Всем хочется пожелать здоровья, чтобы люди в поликлинику приходили только для профосмотра или за детьми. Спасибо нашим партнерам – Группе ОКТО, которые помогли достроить эту поликлинику. Она достраивалась в том числе с небюджетным участием. У нас таких прецедентов немного в республике. Очень рады, что такой социально ответственный бизнес сегодня пришел в нашу республику, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

