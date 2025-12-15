В Бурятии не стало известного тренера по легкой атлетике

Накануне ушел из жизни известный тренер по легкой атлетике, почетный гражданин Заиграевского района Бурятии Валерий Иванович Бражник. Об этом сообщает газета «Вперед».

Мужчина воспитал плеяду легкоатлетов. В детстве настоящим гидом по миру легкой атлетики для него стала книга доктора педагогических наук Леонида Хоменкова. В 1964 году он поступил в Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова на факультет физического воспитания, где проработал преподавателем почти полвека.

Сегодня на счету легендарного наставника не одно поколение прославленных спортсменов: кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, победители соревнований на уровне республики и страны. С 1997 года специалист трудился в поселке Онохой. Лёгкая атлетика в районе с его приходом получила качественно новый толчок для своего развития.