Общество 15.12.2025 в 09:22

В Бурятии не стало известного тренера по легкой атлетике

Ушел из жизни Валерий Иванович Бражник
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии не стало известного тренера по легкой атлетике

Накануне ушел из жизни известный тренер по легкой атлетике, почетный гражданин Заиграевского района Бурятии Валерий Иванович Бражник. Об этом сообщает газета «Вперед».

Мужчина воспитал плеяду легкоатлетов. В детстве настоящим гидом по миру легкой атлетики для него стала книга доктора педагогических наук Леонида Хоменкова. В 1964 году он поступил в Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова на факультет физического воспитания, где проработал преподавателем почти полвека.

Сегодня на счету легендарного наставника не одно поколение прославленных спортсменов: кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, победители соревнований на уровне республики и страны. С 1997 года специалист трудился в поселке Онохой. Лёгкая атлетика в районе с его приходом получила качественно новый толчок для своего развития.

Теги
некролог легкая атлетика

Все новости

Лучших спортсменов Улан-Удэ порадуют под Новый год премиями
15.12.2025 в 10:18
Красотка с сайта знакомств развела улан-удэнца на 3 млн рублей
15.12.2025 в 10:07
В Бурятии двое разбойников с ножницами пытались отжать у подростка телефон
15.12.2025 в 10:02
Почти сутки жители пригорода Улан-Удэ провели без электричества в мороз
15.12.2025 в 09:55
Женщину оправдали за нежелание возвращать ошибочный перевод
15.12.2025 в 09:38
В Бурятии не стало известного тренера по легкой атлетике
15.12.2025 в 09:22
В Бурятии погиб бульдозерист
15.12.2025 в 09:21
В Улан-Удэ потушили пожар в дацане
15.12.2025 в 09:10
Принудительное выселение соседей
15.12.2025 в 09:00
Что сулит жителям Бурятии гороскоп в понедельник, 15 декабря
15.12.2025 в 07:46
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Красотка с сайта знакомств развела улан-удэнца на 3 млн рублей
Влюбившись, мужчина не заметил, как попался в сети мошенников
15.12.2025 в 10:07
В Бурятии двое разбойников с ножницами пытались отжать у подростка телефон
Они предстали перед судом
15.12.2025 в 10:02
Почти сутки жители пригорода Улан-Удэ провели без электричества в мороз
13 декабря стало несчастливым днём для жителей ДНТ «Радужный»
15.12.2025 в 09:55
Принудительное выселение соседей
Разберем основные причины
15.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru