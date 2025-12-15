Общество 15.12.2025 в 09:55

Почти сутки жители пригорода Улан-Удэ провели без электричества в мороз

13 декабря стало несчастливым днём для жителей ДНТ «Радужный»
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Немногим менее суток понадобилось ремонтникам «Россетей», чтобы ликвидировать последствия аварийной ситуации на трансформаторной подстанции в ДНТ «Радужный». Напомним, что 13 декабря в 16 часов там сгорела трансформаторная подстанция. Ремонтные бригады работали всю ночь и смогли отремонтировать оборудование. Но почти сутки в посёлке не было света

Жители уже подсчитывают убытки от бессонной ночи. Ведь большинство домов отапливается электроэнергией. И столь значительный период без тепла привел к поломкам автономных систем отопления домов.

⁃ В поселке Радужный на протяжении уже нескольких лет проблемы с напряжением в сети из-за дефицита подачи электроэнергии со стороны энергетиков, - написали письмо в «Номер один» жители поселка. - Напряжение с наступлением холодов составляло всего 160-170 вольт. В этом году ситуация ещё более плачевная, во многих домах улицы Военная, а также параллельных проездов от этой улицы, напряжение редко поднимается больше 140 вольт. Техника приходит в негодность. На сообщения и жалобы жителей поселка организация, поставляющая нам электричество, никаких действий не предпринимает, а лишь разводит руками. И шлёт ответы, что в связи с отсутствием финансирования ничего они якобы сделать не могут. 

По словам жителей, сейчас ситуация в поселке критическая. Ведь многие дома перешли с дровяного на электрическое отопление. В итоге в эти выходные люди почти сутки сидели без тепла и света. 

- В эту зиму создается реальная угроза разморозки отопления в домах, так как у многих системы заполнены водой. Кто потом все это возместит? - жалуются жители «Радужного».

Надеемся, что контролирующие органы внимательно отнесутся к проблеме и сделают выводы в отношении энергетиков.
