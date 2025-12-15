Общество 15.12.2025 в 10:07

Красотка с сайта знакомств развела улан-удэнца на 3 млн рублей

Влюбившись, мужчина не заметил, как попался в сети мошенников
Текст: Елена Кокорина
Красотка с сайта знакомств развела улан-удэнца на 3 млн рублей

За выходные жители Бурятии потеряли около 5 миллионов рублей и более половины этой суммы пришлось на одного жителя Улан-Удэ. Мужчина потерял 2.9 млн в попытке заработать на инвестировании, а идею ему подкинула прекрасная незнакомка с сайта знакомств.

В октябре он подписался в соцсети на группу знакомств, где познакомился с девушкой. Вскоре их переписка перешла в мессенджер, а между ними завязались теплые отношения. Девушка рассказала ему о своей работе в сфере инвестиций и предложила подзаработать.

- Мужчину она познакомила с человеком, который объяснил ему принципы заработка и предложил оформить банковские карты для проведения операций. Вскоре указанные банковские карты ему доставили и он начал переводить деньги, обменивал рубли на доллары в мессенджере, используя указанный аферистами обменник. В процессе обмена ему предоставили реквизиты для перевода средств, однако несколько операций были отклонены, и ему предложили использовать другие реквизиты.
Он сделал несколько переводов и его баланс в «инвестиционном приложении» увеличился, - рассказали в полиции республики.

В течение нескольких дней он продолжал следовать указаниям «куратора» и в конце концов его убедили вложить в акции одной компании 2 млн 923 тысяч рублей. Однако когда попытался вывести заработанное, то с него потребовали страховую сумму в размере 385 тысяч рублей и он обратился в полицию заподозрив мошеннический развод.

Следующая новость
