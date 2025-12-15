Водителей в Улан-Удэ попросили быть предельно осторожными на дороге

В разных частях Улан-Удэ сегодня прошел небольшой снегопад. Чтобы оперативно устранять образующиеся на перекрестках и остановках накаты, на линию вышли восемь пескоразбрасывающих машин.

Водителей просят быть предельно внимательными на дороге.

- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, а также избегайте резких маневров. О необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно сообщать через наш чат бот: @dispmbukbu_bot, - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города