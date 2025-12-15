Общество 15.12.2025 в 11:26
Водителей в Улан-Удэ попросили быть предельно осторожными на дороге
В столице устраняют последствия небольшого снегопада
Текст: Елена Кокорина
В разных частях Улан-Удэ сегодня прошел небольшой снегопад. Чтобы оперативно устранять образующиеся на перекрестках и остановках накаты, на линию вышли восемь пескоразбрасывающих машин.
Водителей просят быть предельно внимательными на дороге.
- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, а также избегайте резких маневров. О необходимости подсыпки и уборки городских улиц можно сообщать через наш чат бот: @dispmbukbu_bot, - рассказали в мэрии города.
Фото: мэрия города
