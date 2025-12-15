Общество 15.12.2025 в 11:42

Улан-удэнка встряла по-крупному за 500-рублевое пожертвование экстремистам

Сейчас женщина объявлена в межгосударственный розыск
Текст: Карина Перова
Улан-удэнка встряла по-крупному за 500-рублевое пожертвование экстремистам
Фото: архив «Номер один»

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ 3 декабря вынесли заочный приговор в отношении женщины, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности. Она перевела запрещенной в России организации 500 рублей. За это ей присудили крупный штраф – 350 тысяч рублей. 

Как говорится в материалах дела, 31 января 2022 года осужденная умышленно перешла по указанной неустановленными лицами ссылке, указав реквизиты своей банковской карты, и в адрес неустановленного банк-эквайер в США перечислила на иностранный счет указанную сумму под видом пожертвований.

С 14 ноября 2024 года она объявлена в межгосударственный розыск.

«Суд, приняв указанные обстоятельства исключительными, рассмотрел уголовное дело в ее отсутствии, признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ и назначил ей наказание в виде в виде штрафа в размере 350 000 рублей», - отметили в райсуде.

ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

