Масштабы долгов по алиментам в Бурятии шокируют

По итогам 11 месяцев текущего года на исполнении бурятских судебных приставов находилось 11 тысяч производств о взыскании алиментов на сумму 2,5 млрд рублей.

Злостных неплательщиков лишают права выезда за пределы России. Сегодня это ограничение наложено на 4919 человек, у которых совокупная сумма долгов по алиментам составляет 1 млрд. рублей. В целом, с начала года приставы взыскали с алиментщиков почти 900 млн рублей алиментных платежей.

Порой долги погашаются только после ограничения выезда за границу. Как отмечают в бурятском управлении Федеральной службы судебных приставов, это направление находится среди приоритетов в их работе. В сравнении с прошлым годом в деле взыскания долгов по алиментам отмечен рост.

Если продолжить говорить о предварительных итогах работы наших приставов, то сумма взысканий, поступившая в бюджет Бурятии, в текущем году уже примерно на 10 процентов превысила показатели аналогичного периода прошлого года. В федеральный бюджет - примерно на 15 процентов больше.

Кстати, отметим, что есть рост по штрафам ГИБДД. Благодаря работе приставов, в пользу предприятий ЖКХ взыскано 364 млн рублей, в пользу поставщиков электроэнергии, тепла, воды - почти 600 млн рублей. В свое время Бурятия по нагрузке на одного пристава, по общему количеству дел, входила в стране в тройку лидеров. Сегодня стало полегче, но все равно на одного пристава приходится около 4,5 тыс. дел, что является значительной цифрой.