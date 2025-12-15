Росгвардия Бурятии стала лучшей по ловле рыбы на мормышку

В Бурятии росгвардейцы заняли пять призовых мест в турнире по рыбалке на льду на мормышку. IV традиционный турнир среди участников боевых действий и ветеранов МВД «Военная рыбалка» прошел на озере Щучьем Селенгинского района и собрал 45 команд.

По итогам соревнований, из 14 призовых мест – пять заняли команды Управления Росгвардии республики. Второе место заняла команда «Сова» Управления вневедомственной охраны Росгвардии с уловом 9,5 кг и выиграла спортивный мотоцикл. Команды Управления вневедомственной охраны, ОМОН «Кречет» и территориального управления заняли 4, 6 и 12 призовые места. Женская команда Управления Росгвардии по Республике Бурятия также заняла призовое 13 место, опередив 32 мужских коллектива.

- В личном зачете среди мужчин I место занял старший лейтенант полиции Вячеслав Тугутов. У росгвардейца самый большой улов турнира – почти 6 кг. Выигранные призы: спортивный мотоцикл, генератор, пилы и наборы инструментов будут переданы в зону СВО, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Фото: Росгвардия РБ