Общество 15.12.2025 в 12:50

В Бурятии запечатлели соболя-альбиноса, «трескавшего» макароны

Лакомство зверьку оставили сотрудники базы
Текст: Карина Перова
Фото: БУ «Бурприрода»

В природном парке «Шумак» Окинского района Бурятии запечатлели соболя-альбиноса. Уникальный зверек завтракал вареными макаронами, оставленными сотрудниками базы.

«В ООПТ запрещена охота, а это значит, что этот блондин останется в живой природе жить, а не пойдёт на шубу», - прокомментировали в БУ «Бурприрода».

Ранее «хомячившего» соболя заметили в природном парке «Мамай».

Теги
соболь природа шумак

