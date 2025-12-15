Общество 15.12.2025 в 12:50
В Бурятии запечатлели соболя-альбиноса, «трескавшего» макароны
Лакомство зверьку оставили сотрудники базы
Текст: Карина Перова
В природном парке «Шумак» Окинского района Бурятии запечатлели соболя-альбиноса. Уникальный зверек завтракал вареными макаронами, оставленными сотрудниками базы.
«В ООПТ запрещена охота, а это значит, что этот блондин останется в живой природе жить, а не пойдёт на шубу», - прокомментировали в БУ «Бурприрода».
Ранее «хомячившего» соболя заметили в природном парке «Мамай».