19-летний улан-удэнец разобрал чужую машину на запчасти

В полицию Улан-Удэ поступило заявление от жительницы одного многоквартирных домов Советского района. Ее машину, стоящую возле дома, оставили без фары, аккумулятора и капота.

- Женщина рассказала, что автомобиль принадлежит сыну и находится в неисправном состоянии. Гаража нет, поэтому машина стояла под окнами квартиры. В ходе расследования было установлено, что автомобиль злоумышленник заприметил, когда несколько раз приезжал в гости к своему знакомому. На протяжении нескольких месяцев он видел, что автомобилем никто не пользуется и решив, что он бесхозный, - рассказали в полиции республики.

Ночью он приехал на личном автомобиле и снял фару, капот и аккумулятор. После краденое выставил на продажу в интернете.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 19-летний ранее не судимый горожанин. Возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Фото: Номер один