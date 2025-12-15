О выпускнике Бурятского сельхозинститута снимают фильм

Работа над информационно-просветительским проектом «Истории созидания» завершается в Иркутской области. Он посвящен судьбе восьми Героев Социалистического труда, в разное время работавших на территории региона. Один из Героев имеет прямое отношение к Республике Бурятия. Здесь он учился в советско-партийной школе, а затем, в 60-х годах, получил высшее образование в Бурятском сельскохозяйственном институте. Вооружившись знаниями, полученными в этих учебных заведениях, он вернулся в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, где возглавил хозяйство, ставшее одним из самых передовых аграрных предприятий Советского Союза.

Речь идет об Илье Диомидовиче Дорохове, председателе гремевшего на всю страну колхоза имени Ленина Аларского района.

Центральная усадьба колхоза-миллионера находилась в селе Иваническ. Именно здесь творческая группа Автономной некоммерческой организации «Байкал», разработавшей и инициировавшей проект «Истории созидания», проводила сбор материала об Илье Дорохове.

В Аларском районе бережно хранят память о Героях Социалистического труда. Как сообщила съемочной группе Валентина Васерда, учитель истории и обществознания Иванической школы, при учебном заведении работает музейная комната, где собраны материалы о передовиках производства, а ученики школы написали уже несколько исследовательских работ об Илье Диомидовиче Дорохове.

Съемочной группе удалось пообщаться с людьми, близко знавшими Илью Диомидовича. Бок о бок с Героем Соцтруда работал Николай Иванович Шеремет. Он рассказал о том, как Илье Дорохову удалось вывести хозяйство в передовые.

«Многое зависит от человеческих качеств. Илья Диомидович был рассудительным, вникал во все процессы. Если у меня, например, что-то не получалось, он говорил, на каком же я щелчке, на какой я шестеренке ошибся. Находил ошибку, исправлял. Он был примером для всех работников», - говорит Николай Шеремет.

И еще об одном качестве Дорохова говорят многие, кто знал его лично. Илья Диомидович был уверен, что никогда не поздно учиться. Именно поэтому в сорок с лишним лет он поступил на заочное обучение в Бурятский сельскохозяйственный институт, где в 1969 году получил диплом агронома.

В начале декабря сельхозинституту, который более тридцать лет назад стал называться Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени В.Р. Филиппова, исполнилось 94 года. В своем поздравительном обращении вуз обозначил эту дату как историю побед, открытий и тысяч выпускников, которые меняют аграрную отрасль к лучшему. Среди этих выпускников – и Герой Социалистического труда Илья Диомидович Дорохов.

"Истории созидания: информационно-просветительский проект для молодежи" реализуется на средства гранта, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Фото: Ольги Хиндановой