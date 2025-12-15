Общество 15.12.2025 в 14:11

Склад маркетплэйса в Улан-Удэ обворовывали местные работники

Парочка специализировалась только на ювелирке
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ сотрудниками полиции за кражу задержаны работники склада маркетплейса. Ювелирных изделий они наворовали на 72 тысячи рублей.

- По данным следствия, 23-летняя жительница и 25-летний житель города Улан-Удэ, работая сортировщиками на складе одного из популярных маркетплейсов, по предварительному сговору осматривали возвращённые покупателями посылки, извлекали из них ювелирные изделия и присваивали себе, - рассказали в полиции республики.

Хищение показала инвентаризация.
Как пояснили подозреваемые, похищали товар они с целью последующей продажи из-за возникших финансовых трудностей. Краденое сдавали в ломбарды или продавали случайным прохожим.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

Фото: freepik

