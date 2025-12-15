Общество 15.12.2025 в 14:19

«Суставы посинели, никакие обезболивающие не помогали»

Сибирячка спасла дочку, больную лейкозом, став донором для нее
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Суставы посинели, никакие обезболивающие не помогали»
Фото: предоставлено Ольгой Исламовой
Юля Исламова родилась в сентябре 2023 года совершенно здоровой. Через год мама девочки — Ольга — взяла ипотеку на покупку участка и постройку дома, вышла из декрета на работу и отдала девочку в ясли.

- В садике Юля сразу стала болеть, как и все дети: сопли, кашель. Однажды у Юли вдруг поднялась температура и заболела ручка, хотя она не падала и не ударялась. Я повезла дочку в травмпункт, врач сказала: «Это нормально, всё пройдет». После осмотра выявили отек и поставили диагноз — подвывих локтя, наложили гипс. Прошло 10 дней, мы лечились антибиотиками и противовирусными, они не помогали. На 10-й день дочка встала утром и вдруг начала хромать, а вечером уже отказалась вставать на ножки. Это было как раз перед Новым годом, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Исламова.

Мама вызвала скорую, фельдшер стала подозревать у девочки реактивный артрит, ребенка направили с температурой в инфекционную больницу. Там Юле стали давать сильнодействующие антибиотики, и это помогло — на следующий день девочка встала на ноги.

- Температура прошла, три дня мы провели в больнице, а на Новый год поехали домой. Сняли гипс, отметили праздник, но в Рождество 7 января все началось по новой. У Юли заболела рука, и мы попали в инфекционную больницу, опять у дочки взяли все анализы и ничего не обнаружили. Врачи стали подозревать у ребенка ювенильный артрит. Нас направили в областную больницу, - говорит Ольга.

Мама с дочкой попали в педиатрию к главному внештатному детскому ревматологу областного минздрава Наталье Благитко, она предложила на всякий случай сделать пункцию, чтобы исключить лейкоз. Неожиданно страшный диагноз подтвердился.

- 19 января нас с дочкой госпитализировали в детское отделение онкологии областной больницы. Юле назначили цитогенетическое исследование в московском НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, собрать деньги помог благотворительный фонд «Защити Жизнь». Врачи не могли начать химотерапию из-за подозрения на сопутствующее заболевание. Искали причину повышения температуры, перебирали диагнозы: эмфизема, остеомелит и так далее. Ничего из этого не подтвердилось, а девочке становилось всё хуже, у нее сильно опухли и посинели суставы. Они так сильно болели, что никакие обезболивающие не помогали. Врачи отправили ребенка в реанимацию и обезболивали морфином. Через 7 дней мы вернулись в палату, и нам начали химиотерапию. Но на следующий день Юле стало еще хуже, и она опять оказалась в реанимации. Химиотерапию пришлось сразу же прекратить, — вспоминает Ольга.

Пока Юля была в реанимации, стал известен ее точный диагноз — «острый лимфобластный лейкоз В-типа с поломкой в гене PTPN11».

- По словам врачей, это уникальная вариация лейкоза, при которой очень велика вероятность рецидива. Онкологи заранее поставили дочку в очередь на трансплантацию костного мозга, - объясняет Ольга.

Мамы маленьких пациентов посоветовали Ольге написать московскому профессору Александру Карачунскому, тот сказал: «Пусть девочку готовят к переводу в московский НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, мы вас забираем!».

- 27 февраля мы летели в Москву в сопровождении врачей-реаниматологов, их звали Ислам и Юлия Владимировна. А мою дочку зовут Исламова Юлия Владимировна, такое совпадение — как знак судьбы. В Москве нас приняла под свое крыло заведующая боксированным отделением Хачатрян Лили Альбертовна и сразу же начали химиотерапию! Юля поразительно быстро вышла в ремиссию. Врачи не ожидали, что это случится в ходе индукции (первого блока химиотерапии). После чего для закрепления ремиссии был проведен еще блок высокодозной химиотерапии и блок Блинциито. Очень быстро получили место на трансплантацию костного мозга, за что спасибо новосибирским онкологам, которые заранее поставили нас в очередь, - рассказала Ольга Исламова.

Ольга подошла как донор для дочери, в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева провели трансплантацию. Операция прошла в июне 2025 года, трансплантант успешно прижился.

В январе 2026 года Юля опять полетит в Москву на контрольное обследование — ее иммунитет полностью обновился, и в будущем ей заново придется ставить все прививки.

- Самый страшный момент — когда ты слышишь диагноз в первый раз. Родные и друзья говорят слова поддержки, как могут, но это не успокаивает. Мне очень помогли истории мам и детей, уже победивших лейкоз. Чуть позже я начала вести телеграм-канал «У моего ребенка БЫЛ лейкоз (ОЛЛ)» о том, как проходил весь наш путь. В надежде, что другим мамам, услышавшим этот страшный диагноз, он поможет, успокоит и хоть немного рассеет страх перед неизвестностью, - призналась Ольга Исламова. - Я благодарна всем профессорам и врачам, медперсоналу и благотворительным фондам, родным, близким, коллегам, землякам и нашей системе здравоохранения!

Все новости

В Улан-Удэ один ребенок погиб, а еще шестеро осиротели
15.12.2025 в 14:44
В Заиграевском районе Бурятии подорожали билеты до Улан-Удэ
15.12.2025 в 14:35
«Суставы посинели, никакие обезболивающие не помогали»
15.12.2025 в 14:19
Склад маркетплэйса в Улан-Удэ обворовывали местные работники
15.12.2025 в 14:11
Группа «ОКТО» привлекла более 50 млрд. рублей на проекты в Якутии и Забайкалья
15.12.2025 в 14:05
О выпускнике Бурятского сельхозинститута снимают фильм
15.12.2025 в 13:55
19-летний улан-удэнец разобрал чужую машину на запчасти
15.12.2025 в 13:40
В Улан-Удэ снова засудили «Бест Плюс»
15.12.2025 в 12:55
В Бурятии запечатлели соболя-альбиноса, «трескавшего» макароны
15.12.2025 в 12:50
Росгвардия Бурятии стала лучшей по ловле рыбы на мормышку
15.12.2025 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Заиграевском районе Бурятии подорожали билеты до Улан-Удэ
По новым ценам пассажиры будут ездить с 19 декабря
15.12.2025 в 14:35
Склад маркетплэйса в Улан-Удэ обворовывали местные работники
Парочка специализировалась только на ювелирке
15.12.2025 в 14:11
О выпускнике Бурятского сельхозинститута снимают фильм
Съемки проходят в Иркутской области
15.12.2025 в 13:55
19-летний улан-удэнец разобрал чужую машину на запчасти
Краденое он продал в интернете
15.12.2025 в 13:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru