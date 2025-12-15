Общество 15.12.2025 в 14:19
«Суставы посинели, никакие обезболивающие не помогали»
Сибирячка спасла дочку, больную лейкозом, став донором для нее
Текст: КП-Новосибирск
Юля Исламова родилась в сентябре 2023 года совершенно здоровой. Через год мама девочки — Ольга — взяла ипотеку на покупку участка и постройку дома, вышла из декрета на работу и отдала девочку в ясли.
- В садике Юля сразу стала болеть, как и все дети: сопли, кашель. Однажды у Юли вдруг поднялась температура и заболела ручка, хотя она не падала и не ударялась. Я повезла дочку в травмпункт, врач сказала: «Это нормально, всё пройдет». После осмотра выявили отек и поставили диагноз — подвывих локтя, наложили гипс. Прошло 10 дней, мы лечились антибиотиками и противовирусными, они не помогали. На 10-й день дочка встала утром и вдруг начала хромать, а вечером уже отказалась вставать на ножки. Это было как раз перед Новым годом, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Исламова.
Мама вызвала скорую, фельдшер стала подозревать у девочки реактивный артрит, ребенка направили с температурой в инфекционную больницу. Там Юле стали давать сильнодействующие антибиотики, и это помогло — на следующий день девочка встала на ноги.
- Температура прошла, три дня мы провели в больнице, а на Новый год поехали домой. Сняли гипс, отметили праздник, но в Рождество 7 января все началось по новой. У Юли заболела рука, и мы попали в инфекционную больницу, опять у дочки взяли все анализы и ничего не обнаружили. Врачи стали подозревать у ребенка ювенильный артрит. Нас направили в областную больницу, - говорит Ольга.
Мама с дочкой попали в педиатрию к главному внештатному детскому ревматологу областного минздрава Наталье Благитко, она предложила на всякий случай сделать пункцию, чтобы исключить лейкоз. Неожиданно страшный диагноз подтвердился.
- 19 января нас с дочкой госпитализировали в детское отделение онкологии областной больницы. Юле назначили цитогенетическое исследование в московском НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, собрать деньги помог благотворительный фонд «Защити Жизнь». Врачи не могли начать химотерапию из-за подозрения на сопутствующее заболевание. Искали причину повышения температуры, перебирали диагнозы: эмфизема, остеомелит и так далее. Ничего из этого не подтвердилось, а девочке становилось всё хуже, у нее сильно опухли и посинели суставы. Они так сильно болели, что никакие обезболивающие не помогали. Врачи отправили ребенка в реанимацию и обезболивали морфином. Через 7 дней мы вернулись в палату, и нам начали химиотерапию. Но на следующий день Юле стало еще хуже, и она опять оказалась в реанимации. Химиотерапию пришлось сразу же прекратить, — вспоминает Ольга.
Пока Юля была в реанимации, стал известен ее точный диагноз — «острый лимфобластный лейкоз В-типа с поломкой в гене PTPN11».
- По словам врачей, это уникальная вариация лейкоза, при которой очень велика вероятность рецидива. Онкологи заранее поставили дочку в очередь на трансплантацию костного мозга, - объясняет Ольга.
Мамы маленьких пациентов посоветовали Ольге написать московскому профессору Александру Карачунскому, тот сказал: «Пусть девочку готовят к переводу в московский НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, мы вас забираем!».
- 27 февраля мы летели в Москву в сопровождении врачей-реаниматологов, их звали Ислам и Юлия Владимировна. А мою дочку зовут Исламова Юлия Владимировна, такое совпадение — как знак судьбы. В Москве нас приняла под свое крыло заведующая боксированным отделением Хачатрян Лили Альбертовна и сразу же начали химиотерапию! Юля поразительно быстро вышла в ремиссию. Врачи не ожидали, что это случится в ходе индукции (первого блока химиотерапии). После чего для закрепления ремиссии был проведен еще блок высокодозной химиотерапии и блок Блинциито. Очень быстро получили место на трансплантацию костного мозга, за что спасибо новосибирским онкологам, которые заранее поставили нас в очередь, - рассказала Ольга Исламова.
Ольга подошла как донор для дочери, в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева провели трансплантацию. Операция прошла в июне 2025 года, трансплантант успешно прижился.
В январе 2026 года Юля опять полетит в Москву на контрольное обследование — ее иммунитет полностью обновился, и в будущем ей заново придется ставить все прививки.
- Самый страшный момент — когда ты слышишь диагноз в первый раз. Родные и друзья говорят слова поддержки, как могут, но это не успокаивает. Мне очень помогли истории мам и детей, уже победивших лейкоз. Чуть позже я начала вести телеграм-канал «У моего ребенка БЫЛ лейкоз (ОЛЛ)» о том, как проходил весь наш путь. В надежде, что другим мамам, услышавшим этот страшный диагноз, он поможет, успокоит и хоть немного рассеет страх перед неизвестностью, - призналась Ольга Исламова. - Я благодарна всем профессорам и врачам, медперсоналу и благотворительным фондам, родным, близким, коллегам, землякам и нашей системе здравоохранения!
- В садике Юля сразу стала болеть, как и все дети: сопли, кашель. Однажды у Юли вдруг поднялась температура и заболела ручка, хотя она не падала и не ударялась. Я повезла дочку в травмпункт, врач сказала: «Это нормально, всё пройдет». После осмотра выявили отек и поставили диагноз — подвывих локтя, наложили гипс. Прошло 10 дней, мы лечились антибиотиками и противовирусными, они не помогали. На 10-й день дочка встала утром и вдруг начала хромать, а вечером уже отказалась вставать на ножки. Это было как раз перед Новым годом, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Исламова.
Мама вызвала скорую, фельдшер стала подозревать у девочки реактивный артрит, ребенка направили с температурой в инфекционную больницу. Там Юле стали давать сильнодействующие антибиотики, и это помогло — на следующий день девочка встала на ноги.
- Температура прошла, три дня мы провели в больнице, а на Новый год поехали домой. Сняли гипс, отметили праздник, но в Рождество 7 января все началось по новой. У Юли заболела рука, и мы попали в инфекционную больницу, опять у дочки взяли все анализы и ничего не обнаружили. Врачи стали подозревать у ребенка ювенильный артрит. Нас направили в областную больницу, - говорит Ольга.
Мама с дочкой попали в педиатрию к главному внештатному детскому ревматологу областного минздрава Наталье Благитко, она предложила на всякий случай сделать пункцию, чтобы исключить лейкоз. Неожиданно страшный диагноз подтвердился.
- 19 января нас с дочкой госпитализировали в детское отделение онкологии областной больницы. Юле назначили цитогенетическое исследование в московском НМИЦ имени Дмитрия Рогачева, собрать деньги помог благотворительный фонд «Защити Жизнь». Врачи не могли начать химотерапию из-за подозрения на сопутствующее заболевание. Искали причину повышения температуры, перебирали диагнозы: эмфизема, остеомелит и так далее. Ничего из этого не подтвердилось, а девочке становилось всё хуже, у нее сильно опухли и посинели суставы. Они так сильно болели, что никакие обезболивающие не помогали. Врачи отправили ребенка в реанимацию и обезболивали морфином. Через 7 дней мы вернулись в палату, и нам начали химиотерапию. Но на следующий день Юле стало еще хуже, и она опять оказалась в реанимации. Химиотерапию пришлось сразу же прекратить, — вспоминает Ольга.
Пока Юля была в реанимации, стал известен ее точный диагноз — «острый лимфобластный лейкоз В-типа с поломкой в гене PTPN11».
- По словам врачей, это уникальная вариация лейкоза, при которой очень велика вероятность рецидива. Онкологи заранее поставили дочку в очередь на трансплантацию костного мозга, - объясняет Ольга.
Мамы маленьких пациентов посоветовали Ольге написать московскому профессору Александру Карачунскому, тот сказал: «Пусть девочку готовят к переводу в московский НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, мы вас забираем!».
- 27 февраля мы летели в Москву в сопровождении врачей-реаниматологов, их звали Ислам и Юлия Владимировна. А мою дочку зовут Исламова Юлия Владимировна, такое совпадение — как знак судьбы. В Москве нас приняла под свое крыло заведующая боксированным отделением Хачатрян Лили Альбертовна и сразу же начали химиотерапию! Юля поразительно быстро вышла в ремиссию. Врачи не ожидали, что это случится в ходе индукции (первого блока химиотерапии). После чего для закрепления ремиссии был проведен еще блок высокодозной химиотерапии и блок Блинциито. Очень быстро получили место на трансплантацию костного мозга, за что спасибо новосибирским онкологам, которые заранее поставили нас в очередь, - рассказала Ольга Исламова.
Ольга подошла как донор для дочери, в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева провели трансплантацию. Операция прошла в июне 2025 года, трансплантант успешно прижился.
В январе 2026 года Юля опять полетит в Москву на контрольное обследование — ее иммунитет полностью обновился, и в будущем ей заново придется ставить все прививки.
- Самый страшный момент — когда ты слышишь диагноз в первый раз. Родные и друзья говорят слова поддержки, как могут, но это не успокаивает. Мне очень помогли истории мам и детей, уже победивших лейкоз. Чуть позже я начала вести телеграм-канал «У моего ребенка БЫЛ лейкоз (ОЛЛ)» о том, как проходил весь наш путь. В надежде, что другим мамам, услышавшим этот страшный диагноз, он поможет, успокоит и хоть немного рассеет страх перед неизвестностью, - призналась Ольга Исламова. - Я благодарна всем профессорам и врачам, медперсоналу и благотворительным фондам, родным, близким, коллегам, землякам и нашей системе здравоохранения!