В Заиграевском районе Бурятии подорожали билеты до Улан-Удэ

Жителей и гостей Заиграевского района Бурятии предупреждают о повышении стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах. По новым ценам пассажиры будут ездить с 19 декабря, сообщает «Заиграевский транзит».

Так, подорожал билет до райцентра, поселка Заиграево, и Улан-Удэ. К примеру, с Онохоя до города пока люди отдают 130 рублей. Стоимость этого маршрута «подскочила» на 45 руб.

Ранее «Номер один» сообщал, что в районе с 8 декабря в среднем на 25% выросла стоимость проезда на внутренних маршрутах.