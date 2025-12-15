Общество 15.12.2025 в 14:35

В Заиграевском районе Бурятии подорожали билеты до Улан-Удэ

По новым ценам пассажиры будут ездить с 19 декабря
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жителей и гостей Заиграевского района Бурятии предупреждают о повышении стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах. По новым ценам пассажиры будут ездить с 19 декабря, сообщает «Заиграевский транзит».

Так, подорожал билет до райцентра, поселка Заиграево, и Улан-Удэ. К примеру, с Онохоя до города пока люди отдают 130 рублей. Стоимость этого маршрута «подскочила» на 45 руб.

Ранее «Номер один» сообщал, что в районе с 8 декабря в среднем на 25% выросла стоимость проезда на внутренних маршрутах.

Следующая новость
