В Бурятии нечестные фермеры вернут в бюджет почти 2,5 млн рублей

В этом году Минсельхозпрод Бурятии проверил достоверность отчетов, которые предоставляют аграрии для получения господдержки в животноводстве. Специалисты охватили хозяйства шести районов и выявили ряд системных нарушений. В частности, расхождение между количеством животных, заявленным получателями субсидий, и фактическим наличием скота.

Министерство выставило требования о возврате неправомерно полученных денег. Общая сумма возвращенных средств составила 808 тыс. руб., еще 1,7 млн не были перечислены получателю в связи с отсутствием заявленного поголовья. По одному наиболее грубому нарушению материалы передали в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

«Ранее система ранее была устроена так, что достаточно было предоставить отчёт на бумаге. Сейчас с введением обязательной идентификации каждого животного скрыть реальное положение дел невозможно. Мы обязаны обеспечить прозрачность, чтобы средства бюджета доходили до тех, кто действительно содержит скот и развивает отрасль», - пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев.

Также особое внимание уделялось проверке соблюдения владельцами животных требований по их обязательной идентификации.

В следующем году планируется сохранение и расширение ключевых направлений помощи в сфере животноводства, в том числе: субсидирование маточного поголовья КРС, поддержка племенных хозяйств, субсидирование содержание табунных лощадей.

«Государственная поддержка призвана стимулировать реальное развитие агропромышленного комплекса. И наша задача создать максимально прозрачные условия, при которых средства доходят до добросовестных товаропроизводителей, которые фактически содержат поголовье и увеличивают производство. Когда субсидии уходят за «мертвые души», страдает все аграрное сообщество и доверие к самой системе господдержки», - сказал Амгалан Дармаев.