Общество 15.12.2025 в 15:49
В Бурятии новый завод будет уничтожать не только коров
Там также планируется утилизация медицинских отходов
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии новый завод, который хотят построить возле поселка Онохой, будет уничтожать не только трупы мертвых животных, но и медицинские отходы. Об этом следует из распоряжения главы Бурятии, датированного 11-м декабря. Согласно документу, компании «Биомед» предоставят земельный участок в местности Модотый в аренду без проведения торгов. Цель – «Реализация масштабного инвестиционного проекта «Создание завода по уничтожению биологических и медицинских отходов на территории Республики Бурятия.
Напомним, информация о строительстве завода возле Онохоя появилась в начале ноября. Первоначально сообщалось, что там будут заниматься только утилизацией павшего скота. Его будут свозить на предприятие со всей республики.
«Проект решит острую проблему: по закону, новые скотомогильники запрещены, а старые закроют к 2030 году. Утилизировать опасные биологические отходы можно только путём сжигания», - рассказывали тогда в республиканском Минсельхозе.
Многих местных жителей соседство с «коровьим крематорием» не обрадовало. Но власти заверили, что современные технологии сделают предприятие абсолютно безопасным для экологии и здоровья людей. Также сообщалось, что на новом производстве будет воздано 15 рабочих мест, а общие вложения в проект составляет почти 31 млн рублей.
Отметим, медицинские отходы, подлежащие уничтожению, включают все, что контактировало с биологическими жидкостями, инфицированными материалами, а также просроченные лекарства и ртутьсодержащие предметы. Это отходы классов Б, В, Г (иногда Д), которые требуют обязательной обеззараживания или специальной утилизации, чтобы предотвратить эпидемиологический и токсикологический риски. Они маркируются цветными контейнерами и не допускаются к смешиванию с бытовым мусором.
К основным категориям относятся:
Класс «Б» (эпидемически опасные): Инфицированные материалы (бинты, перчатки, шприцы), загрязненные кровью и другими жидкостями, одноразовый инструментарий, отходы микробиологических лабораторий.
Класс «В» (чрезвычайно опасные): Отходы инфекционных отделений (туберкулезных диспансеров), непригодные вакцины, клеточные препараты, материалы из лабораторий с особо опасными патогенами.
Класс «Г» (токсикологически опасные): Просроченные медикаменты, дезсредства, ртутьсодержащие лампы, термометры, отработанные аккумуляторы, остатки фармацевтических производств, рентгеновская пленка.
Класс «Д» (радиоактивные): Отходы любого типа, содержащие радиоактивные компоненты.
Какие именно классы медицинских отходов планируют уничтожать на новом заводе, не сообщается.