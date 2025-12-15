Общество 15.12.2025 в 16:26

Жителей Улан-Удэ освободят от фекальной лужи

На невыносимую вонь жалуются на улице Ринчино, 8
Текст: Карина Перова
Жителей Улан-Удэ освободят от фекальной лужи
Фото: Народный фронт Бурятии

В Улан-Удэ жильцов дома № 8 по улице Ринчино начали спасать от огромной фекальной лужи. Напомним, люди жаловались на невыносимую вонь.

Как заявили в региональном отделении Народного фронта, подтопления из-за неполадок в канализационном коллекторе происходят во дворе уже более года. Горожане отметили, что в ноябре подобные случаи фиксировались около 5-6 раз.

Специалисты МУП «Водоканал» неоднократно очищали систему от мусора, ветоши и средств гигиены. После каждого инцидента сотрудники проводят чистку насосов, но проблема возникала снова и снова.

Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, предприятие установит дополнительный резервуар для задержания крупного мусора, работы запланированы на этой неделе.

«Однако жители предполагают, что причиной может быть либо изношенность сетей, либо возросшая нагрузка на канализационную насосную станцию (КНС). За последние годы в районе построено порядка 5 новых жилых комплексов», - прокомментировали в ОНФ по РБ.

канализация ринчино ОНФ

