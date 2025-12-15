Общество 15.12.2025 в 16:55

Жители Бурятии снова полетят в столицу Татарстана

Прямые рейсы будет осуществлять другая авиакомпания
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Жители Бурятии снова смогут отправиться в столицу Татарстана. Авиарейсы из Улан-Удэ в Казань с 3 января 2026 года будет осуществлять компания ЮВТ Аэро.

Полеты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Самолет CRJ-200 рассчитан на 50 пассажиров.

«Время полета составит 7 ч. 20 мин (в пути запланирована промежуточная посадка в аэропорту Горно-Алтайска)», - пояснили в пресс-службе аэропорта «Байкал».

Напомним, ранее рейсы осуществляла авиакомпания Nordwind. Она приостановила программу в октябре, хотя рейсы должны были осуществляться до конца 2025 года.

 


