Жители Бурятии снова полетят в столицу Татарстана

Жители Бурятии снова смогут отправиться в столицу Татарстана. Авиарейсы из Улан-Удэ в Казань с 3 января 2026 года будет осуществлять компания ЮВТ Аэро.

Полеты будут два раза в неделю: по средам и субботам. Самолет CRJ-200 рассчитан на 50 пассажиров.

«Время полета составит 7 ч. 20 мин (в пути запланирована промежуточная посадка в аэропорту Горно-Алтайска)», - пояснили в пресс-службе аэропорта «Байкал».

Напомним, ранее рейсы осуществляла авиакомпания Nordwind. Она приостановила программу в октябре, хотя рейсы должны были осуществляться до конца 2025 года.