Бурятия стала одним из трех центров генетики племенного скота в России

Лаборатория племенной службы Бурятии стала третьей аккредитованной лабораторией в России. В госучреждении могут проводить генетические исследования племенного скота. Аналогичной работой занимаются в Удмуртии и Архангельской области.

Это открывает возможности для животноводов со всего Дальнего Востока. Результаты лаборатории теперь будут напрямую приниматься Минсельхозом России. Как подчеркнули в Минсельхозпроде Бурятии, бурятский коллектив готовился к аккредитации полтора года.

«Мы стали третьим государственным учреждением в стране с таким профилем аккредитации. Всего же лабораторий, занимающихся генетикой скота, около тридцати. Готовых специалистов, которые изначально соответствовали бы всем жёстким критериям Росаккредитации, у нас не было, поэтому мы целенаправленно растили своих экспертов. Последние месяцы были периодом огромного напряжения и эмоционального выгорания для всей команды, но после получения документов нас накрыла волна гордости», - рассказал руководитель лаборатории племенной службы Дмитрий Косолапов.

Руководитель племенной службы РБ Андрей Попов добавил, что теперь для дальнейшего развития животноводства в республике будут применять метод молекулярно-генетического анализа. Это позволит производить отбор и подбор лучших животных на уровне генов уже с раннего возраста для формирования племенного ядра.

«Если раньше ДНК-анализ в основном использовался лишь для подтверждения происхождения, то теперь можно с высокой точностью спрогнозировать характеристики животного по показателям мясистости, молочности и даже устойчивым к болезням. Так, с конца этого года лаборатория ввела новую услугу по оценке генов мясной продуктивности. В дальнейших планах постоянное расширение панели исследуемых признаков», - добавили в профильном министерстве.