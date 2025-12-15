Общество 15.12.2025 в 17:18

Бурятия стала одним из трех центров генетики племенного скота в России

Лаборатория племенной службы региона получила аккредитацию
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятия стала одним из трех центров генетики племенного скота в России
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

Лаборатория племенной службы Бурятии стала третьей аккредитованной лабораторией в России. В госучреждении могут проводить генетические исследования племенного скота. Аналогичной работой занимаются в Удмуртии и Архангельской области.

Это открывает возможности для животноводов со всего Дальнего Востока. Результаты лаборатории теперь будут напрямую приниматься Минсельхозом России. Как подчеркнули в Минсельхозпроде Бурятии, бурятский коллектив готовился к аккредитации полтора года.

«Мы стали третьим государственным учреждением в стране с таким профилем аккредитации. Всего же лабораторий, занимающихся генетикой скота, около тридцати. Готовых специалистов, которые изначально соответствовали бы всем жёстким критериям Росаккредитации, у нас не было, поэтому мы целенаправленно растили своих экспертов. Последние месяцы были периодом огромного напряжения и эмоционального выгорания для всей команды, но после получения документов нас накрыла волна гордости», - рассказал руководитель лаборатории племенной службы Дмитрий Косолапов.

Руководитель племенной службы РБ Андрей Попов добавил, что теперь для дальнейшего развития животноводства в республике будут применять метод молекулярно-генетического анализа. Это позволит производить отбор и подбор лучших животных на уровне генов уже с раннего возраста для формирования племенного ядра.

«Если раньше ДНК-анализ в основном использовался лишь для подтверждения происхождения, то теперь можно с высокой точностью спрогнозировать характеристики животного по показателям мясистости, молочности и даже устойчивым к болезням. Так, с конца этого года лаборатория ввела новую услугу по оценке генов мясной продуктивности. В дальнейших планах постоянное расширение панели исследуемых признаков», - добавили в профильном министерстве.

Теги
племенной скот аккредитация

Все новости

Жителей Бурятии обяжут чипировать коров и лошадей
15.12.2025 в 17:46
В Улан-Удэ поддержат осиротевшую семью из СНТ «Черемушки»
15.12.2025 в 17:42
Режим повышенной готовности ввели в Бурятии в затопленном селе
15.12.2025 в 17:24
Бурятия стала одним из трех центров генетики племенного скота в России
15.12.2025 в 17:18
Жители Бурятии снова полетят в столицу Татарстана
15.12.2025 в 16:55
Жителей Улан-Удэ освободят от фекальной лужи
15.12.2025 в 16:26
В Бурятии новый завод будет уничтожать не только коров
15.12.2025 в 15:49
Пожар в дацане Улан-Удэ случился из-за парафиновых свечей и зула из теста
15.12.2025 в 15:44
В Бурятии нечестные фермеры вернут в бюджет почти 2,5 млн рублей
15.12.2025 в 15:13
В Бурятии посреди зимы затопило село
15.12.2025 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Жителей Бурятии обяжут чипировать коров и лошадей
Нечипированный скот будут изымать у владельцев
15.12.2025 в 17:46
В Улан-Удэ поддержат осиротевшую семью из СНТ «Черемушки»
Детям окажут комплексное сопровождение
15.12.2025 в 17:42
Жители Бурятии снова полетят в столицу Татарстана
Прямые рейсы будет осуществлять другая авиакомпания
15.12.2025 в 16:55
Жителей Улан-Удэ освободят от фекальной лужи
На невыносимую вонь жалуются на улице Ринчино, 8
15.12.2025 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru