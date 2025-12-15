В Улан-Удэ поддержат осиротевшую семью из СНТ «Черемушки»

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина высказалась о трагедии в СНТ «Черемушки», где от отравления угарным газом погибли родители и один ребенок. Напомним, всего в доме проживали семеро детей. Старший сын забрал к себе шестерых ребятишек.

Омбудсмен взяла на контроль вопрос поддержки осиротевших детей. В аппарате уполномоченного, министерстве социальной защиты РБ и органах опеки и попечительства Улан-Удэ обеспечат всю необходимую помощь. Несовершеннолетним окажут комплексное сопровождение.

«Направлен официальный запрос в органы прокуратуры Республики Бурятия для проведения проверки в связи с поступившей информацией об отключении электроэнергии в доме погибшей семьи. Необходимо установить все обстоятельства, которые могли привести к этой чудовищной трагедии», - прокомментировала Штыкина.

В настоящее время по факту гибели людей возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности), проводятся следственные действия.