Жителей Бурятии обяжут чипировать коров и лошадей

Поправки в законодательство по обязательному чипированию крупнорогатого скота и лошадей поручил проработать глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 15 декабря. Такое обязательство для владельцев КРС планируется ввести в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием крупных сельхозживотных.«Надо к ответственности приводить владельцев. Люди бьются на дорогах, потому что кому-то лень за своей коровой присмотреть. Кони и КРС должны пройти обязательное чипирование. Если скот будет находиться где-то на самовыгуле без чипа, он будет изыматься без права возвращения обратно владельцу. Минсельхозпрод Бурятии прошу отработать совместно с Народным Хуралом данную инициативу и представить в ближайшее время», - подчеркнул Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил, что подойти к введению новых правил необходимо при непосредственном участии районов. При подготовке законодательной инициативы предварительно поручено провести во всех муниципальных образованиях сельские сходы.Как отметили в пресс-службе правительства РБ, неорганизованный выпас является одной из причин совершения ДТП с участием скота. С начала этого года на дорогах республики зарегистрировано 129 таких аварий. По информации ВСЖД, по состоянию на 10 декабря этого года произошло 87 случаев наезда поездов на скот, тогда как в 2024 году было зарегистрировано 69 таких наездов.