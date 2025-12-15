Общество 15.12.2025 в 17:46

Жителей Бурятии обяжут чипировать коров и лошадей

Нечипированный скот будут изымать у владельцев
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии обяжут чипировать коров и лошадей
Фото: архив «Номер один»
Поправки в законодательство по обязательному чипированию крупнорогатого скота и лошадей поручил проработать глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 15 декабря. Такое обязательство для владельцев КРС планируется ввести в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием крупных сельхозживотных.

«Надо к ответственности приводить владельцев. Люди бьются на дорогах, потому что кому-то лень за своей коровой присмотреть. Кони и КРС должны пройти обязательное чипирование. Если скот будет находиться где-то на самовыгуле без чипа, он будет изыматься без права возвращения обратно владельцу. Минсельхозпрод Бурятии прошу отработать совместно с Народным Хуралом данную инициативу и представить в ближайшее время», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что подойти к введению новых правил необходимо при непосредственном участии районов. При подготовке законодательной инициативы предварительно поручено провести во всех муниципальных образованиях сельские сходы.

Как отметили в пресс-службе правительства РБ, неорганизованный выпас является одной из причин совершения ДТП с участием скота. С начала этого года на дорогах республики зарегистрировано 129 таких аварий. По информации ВСЖД, по состоянию на 10 декабря этого года произошло 87 случаев наезда поездов на скот, тогда как в 2024 году было зарегистрировано 69 таких наездов.
Теги
животные чипирование

Все новости

Жителей Бурятии обяжут чипировать коров и лошадей
15.12.2025 в 17:46
В Улан-Удэ поддержат осиротевшую семью из СНТ «Черемушки»
15.12.2025 в 17:42
Режим повышенной готовности ввели в Бурятии в затопленном селе
15.12.2025 в 17:24
Бурятия стала одним из трех центров генетики племенного скота в России
15.12.2025 в 17:18
Жители Бурятии снова полетят в столицу Татарстана
15.12.2025 в 16:55
Жителей Улан-Удэ освободят от фекальной лужи
15.12.2025 в 16:26
В Бурятии новый завод будет уничтожать не только коров
15.12.2025 в 15:49
Пожар в дацане Улан-Удэ случился из-за парафиновых свечей и зула из теста
15.12.2025 в 15:44
В Бурятии нечестные фермеры вернут в бюджет почти 2,5 млн рублей
15.12.2025 в 15:13
В Бурятии посреди зимы затопило село
15.12.2025 в 15:09
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ поддержат осиротевшую семью из СНТ «Черемушки»
Детям окажут комплексное сопровождение
15.12.2025 в 17:42
Бурятия стала одним из трех центров генетики племенного скота в России
Лаборатория племенной службы региона получила аккредитацию
15.12.2025 в 17:18
Жители Бурятии снова полетят в столицу Татарстана
Прямые рейсы будет осуществлять другая авиакомпания
15.12.2025 в 16:55
Жителей Улан-Удэ освободят от фекальной лужи
На невыносимую вонь жалуются на улице Ринчино, 8
15.12.2025 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru