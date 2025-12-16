Общество 16.12.2025 в 09:14
Президент России подписал обновленный закон о Байкале
Внесенные поправки позволят решить ряд наболевших проблем
Текст: Андрей Константинов
Президент России Владимир Путин одобрил изменения в закон о Байкале, которые ранее поддержали депутаты Государственной Думы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Земляки, вы знаете: смысл поправок в закон самый простой — помочь людям и защитить Байкал. Для тех, кто живёт в прибрежных посёлках, это означает возможность делать то, без чего нормально жить невозможно: защищаться от пожаров, строить очистные сооружения, ремонтировать дороги и мосты, укреплять дамбы, проводить электричество и водопроводы», написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
При этом, как подчеркнул глава, обновленный закон обеспечит максимально бережный подход к природе.
«Если ради инфраструктуры срубили одно дерево — по закону надо посадить пять. В части восстановления сгоревшего или больного леса любые решения принимаются только с участием учёных Российской академии наук. Именно они определяют и места работ, и способы восстановления леса. Это надёжная защита от случайных и непродуманных решений», - отметил Алексей Цыденов.
По словам главы, поправки также позволяют укрепить селезащитные сооружения в Байкальске, тем самым защитить Байкал от непоправимой катастрофы. Кроме того, появится возможность ремонтировать мосты и реконструировать федеральную автодорогу «Москва — Владивосток» на участке, идущем вдоль Байкала. Это снизит аварийность и обеспечит транспортную связанность страны.
«Новый закон — про развитие, про защиту Байкала и про защиту людей. Вместе с наукой, ответственностью и уважением. Спасибо нашему президенту за поддержку», - резюмировал глава Бурятии.
