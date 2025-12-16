Общество 16.12.2025 в 09:26
В Бурятии без вести пропавшим на СВО работникам бюджетной сферы сохранят зарплату
Такую инициативу одобрили на конференции «Единой России»
Текст: Андрей Константинов
Работники бюджетной сферы, заключившие контракт для участия в СВО, будут продолжать получать среднюю зарплату, если окажутся в статусе без вести пропавших. Такую меру поддержки приняли на итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Бурятии 12 декабря.
Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, работникам республиканских и муниципальных органов власти и подведомственных учреждений, заключившим контракт для участия в СВО, предоставляется ежемесячная выплата в размере среднего заработка по последнему месту работы. Однако в случае гибели или признания работника без вести пропавшим такая выплата прекращается. В связи с этим члены партии «Единая Россия» вышли с инициативой сохранения данной меры поддержки для без вести пропавших бойцов.
«Ко мне обратилась семья участника спецоперации из поселка Кумора Северо-Байкальского района, мама военнослужащего, который сейчас считается без вести пропавшим. Ее сын работал в бюджетном учреждении до заключения контракта с Минобороны, после отбытия на СВО ему организация продолжала выплачивать среднюю зарплату ежемесячно. Для семьи это существенная поддержка, поэтому женщина попросила поднять вопрос о том, чтобы эти выплаты не прекращались и в статусе без вести пропавших», — рассказал депутат Народного Хурала Бурятии, член партии «Единая Россия» Сергей Козлов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, который также является секретарем Бурятского регионального отделения «Единой России», поручил министерству социальной защиты населения скорректировать нормативно-правовой акт и реализовать эту меру поддержки с 1 января 2025 года с перерасчетом за минувший год.
