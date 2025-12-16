В Бурятии без вести пропавшим на СВО работникам бюджетной сферы сохранят зарплату

Работники бюджетной сферы, заключившие контракт для участия в СВО, будут продолжать получать среднюю зарплату, если окажутся в статусе без вести пропавших. Такую меру поддержки приняли на итоговой конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Бурятии 12 декабря.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, работникам республиканских и муниципальных органов власти и подведомственных учреждений, заключившим контракт для участия в СВО, предоставляется ежемесячная выплата в размере среднего заработка по последнему месту работы. Однако в случае гибели или признания работника без вести пропавшим такая выплата прекращается. В связи с этим члены партии «Единая Россия» вышли с инициативой сохранения данной меры поддержки для без вести пропавших бойцов.«Ко мне обратилась семья участника спецоперации из поселка Кумора Северо-Байкальского района, мама военнослужащего, который сейчас считается без вести пропавшим. Ее сын работал в бюджетном учреждении до заключения контракта с Минобороны, после отбытия на СВО ему организация продолжала выплачивать среднюю зарплату ежемесячно. Для семьи это существенная поддержка, поэтому женщина попросила поднять вопрос о том, чтобы эти выплаты не прекращались и в статусе без вести пропавших», — рассказал депутат Народного Хурала Бурятии, член партии «Единая Россия» Сергей Козлов.Глава Бурятии Алексей Цыденов, который также является секретарем Бурятского регионального отделения «Единой России», поручил министерству социальной защиты населения скорректировать нормативно-правовой акт и реализовать эту меру поддержки с 1 января 2025 года с перерасчетом за минувший год.