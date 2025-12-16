В Бурятии окна в школьной столовой обтянут пленкой

В Заиграевском районе Бурятии зафиксировано понижение температуры в помещениях Илькинской школы. При этом, как заявили в районном управлении образования, система отопления соответствует требованиям. В учреждении стоят большие оконные проемы, и несмотря на то, что установлены евроокна, идет теплопотеря.

Школу обеспечили обогревателями. Бригада электриков займется улучшением и усилением электропроводки.

«На сегодняшний день в школе ввели кабинетную систему, будут приняты превентивные меры – обтянут пленкой окна в столовой. Директору школы рекомендовано в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры воздуха в помещении переносить учебные занятия в дистанционный формат или на вторую половину дня», - прокомментировали в РУО.

Также администрация района подала заявку в министерство образования и науки республики на проведение капремонта школы, в том числе системы отопления.