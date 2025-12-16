Подросток в Улан-Удэ через суд выбила зарплату с предпринимателя

В Улан-Удэ подросток лишь через суд добилась выплаты зарплаты за работу в качестве продавца парфюмерии в торговом центре. За весь период времени девочка получила лишь половину причитающегося ей гонорара, но справедливость восторжествовала и предпринимателю, нанявшего ее, все же пришлось раскошелиться.

- Работодатель использовал труд подростка без официального трудоустройства, выплачивал зарплату ниже установленной законом. За полтора месяца работник получила лишь половину полагающейся зарплаты, так как предприниматель считал, что несовершеннолетняя работает неполный рабочий день. Однако законом для несовершеннолетних до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях, сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 12 часов в неделю, в связи с чем подросток отработал норму времени, - сообщили в прокуратуре республики.

Помимо этого, предприниматель неправомерно удержал стоимость украденного неизвестными лицами товара, ссылаясь на материальную ответственность сотрудника, однако такая практика тоже противоречит закону.

- Договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетней не заключался, а условия сохранности товара должным образом не были обеспечены работодателем. В защиту интересов подростка прокуратура обратилась в суд о взыскании задолженности по зарплате, признании отношений трудовыми и компенсации морального вреда, - добавили в ведомстве.

Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. С работодателя взыскали 39,9 тыс. рублей и отдали их подростку.

Фото: loon.site