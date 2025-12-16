Общество 16.12.2025 в 09:42

Подросток в Улан-Удэ через суд выбила зарплату с предпринимателя

За работу в ТЦ она получила лишь половину положенного
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Подросток в Улан-Удэ через суд выбила зарплату с предпринимателя

В Улан-Удэ подросток лишь через суд добилась выплаты зарплаты за работу в качестве продавца парфюмерии в торговом центре. За весь период времени девочка получила лишь половину причитающегося ей гонорара, но справедливость восторжествовала и предпринимателю, нанявшего ее, все же пришлось раскошелиться.

- Работодатель использовал труд подростка без официального трудоустройства, выплачивал зарплату ниже установленной законом. За полтора месяца работник получила лишь половину полагающейся зарплаты, так как предприниматель считал, что несовершеннолетняя работает неполный рабочий день. Однако законом для несовершеннолетних до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях, сокращенная продолжительность рабочего времени составляет 12 часов в неделю, в связи с чем подросток отработал норму времени, - сообщили в прокуратуре республики.

Помимо этого, предприниматель неправомерно удержал стоимость украденного неизвестными лицами товара, ссылаясь на материальную ответственность сотрудника, однако такая практика тоже противоречит закону.

- Договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетней не заключался, а условия сохранности товара должным образом не были обеспечены работодателем. В защиту интересов подростка прокуратура обратилась в суд о взыскании задолженности по зарплате, признании отношений трудовыми и компенсации морального вреда, - добавили в ведомстве.

Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. С работодателя взыскали 39,9 тыс. рублей и отдали их подростку.

Фото: loon.site

 

Теги
зарплата

Все новости

Бурятия снова уступила Иркутску и Чите по доходам и расходам населения
16.12.2025 в 10:34
В Бурятии жителям райцентра предложили хранить мусор у себя дома
16.12.2025 в 10:08
В Бурятии приобрели стиральную машину для пенсионера, которого обобрали аферисты
16.12.2025 в 10:08
В Бурятии соцдоплату к пенсии будут выплачивать по-новому
16.12.2025 в 09:51
Улан-удэнцу присудили штраф в полмиллиона за продажу пороха
16.12.2025 в 09:49
Подросток в Улан-Удэ через суд выбила зарплату с предпринимателя
16.12.2025 в 09:42
Дело выжившего в море Михаила Пичугина рассмотрят в Улан-Удэ
16.12.2025 в 09:40
В Бурятии окна в школьной столовой обтянут пленкой
16.12.2025 в 09:29
В Бурятии без вести пропавшим на СВО работникам бюджетной сферы сохранят зарплату
16.12.2025 в 09:26
Вечером в Улан-Удэ сбили 19-летнюю девушку
16.12.2025 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Бурятии жителям райцентра предложили хранить мусор у себя дома
Мусоровозы не выдержали сильных морозов
16.12.2025 в 10:08
В Бурятии приобрели стиральную машину для пенсионера, которого обобрали аферисты
Помощь пожилому мужчине оказали общественники и благотворители
16.12.2025 в 10:08
В Бурятии соцдоплату к пенсии будут выплачивать по-новому
Её в республике сейчас получают более 50 тысяч пенсионеров
16.12.2025 в 09:51
Улан-удэнцу присудили штраф в полмиллиона за продажу пороха
Он «толкнул» его через мессенджер
16.12.2025 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru