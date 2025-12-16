Улан-удэнцу присудили штраф в полмиллиона за продажу пороха

Жителю Улан-Удэ вынесли приговор за незаконный сбыт взрывчатых веществ через Интернет. Горожанин нуждался в деньгах, и 3 сентября он разместил в чат-группе популярного мессенджера объявление о продаже ранее приобретенного им бездымного пороха «Сокол».

На предложение откликнулся покупатель, не имеющий специального разрешения. Тем не менее на следующий день улан-удэнец продал ему бездымный порох за 5 тысяч рублей, тем самым осуществил незаконный сбыт промышленно изготовленного взрывчатого вещества.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил гражданину наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей», - отметили в Октябрьском райсуде.