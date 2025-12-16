В Бурятии соцдоплату к пенсии будут выплачивать по-новому

С января 2026 года региональную социальную доплату к пенсии жителям республики будет выплачивать Отделение СФР по РБ. Ранее эту выплату производило министерство социальной защиты населения.Напомним, в Бурятии региональная социальная доплата назначается неработающим пенсионерам, у которых совокупный доход (пенсия и иные выплаты) ниже прожиточного минимума. В 2025 году в республике прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 623 рубля. На 2026 год он установлен на уровне 17 754 рублей.В настоящий момент региональная доплата поступает пенсионерам отдельно от пенсии. С января для удобства граждан она будет перечисляться в один день вместе с пенсией.«Отделение СФР по Бурятии установит доплату в беззаявительном порядке. Самим пенсионерам не нужно приходить в клиентские службы для оформления выплаты или подавать какие-либо документы. Право на соцдоплату Отделение фонда определит самостоятельно на основании имеющихся сведений в информационных системах», - сообщили в учреждении.На сегодня в Бурятии получателями региональной социальной доплаты к пенсии являются более 50 тысяч граждан.