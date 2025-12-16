Общество 16.12.2025 в 10:08

В Бурятии приобрели стиральную машину для пенсионера, которого обобрали аферисты

Помощь пожилому мужчине оказали общественники и благотворители
Текст: Карина Перова
В Бурятии приобрели стиральную машину для пенсионера, которого обобрали аферисты
Фото: Центр социальной помощи Аэлита

Общественники и благотворители помогли пенсионеру из Тункинского района Бурятии, ставшему жертвой мошенников. Центр социальной помощи Аэлита, фонд София и неравнодушные жители собрали 29 тысяч рублей и приобрели для 66-летнего Буды Гомбоевича стиральную машину.

Осенью сельчанина обвели вокруг пальца аферисты. Образовались долги, кредит. Пенсия полностью уходила на их погашение. Даже простые бытовые вещи стали для него недоступными. Долгое время у Буды Гомбоевича не было и стиральной машины. Вещи приходилось стирать вручную, несмотря на возраст и боль в руках.

«Теперь повседневная жизнь Буды Гомбоевича стала немного легче, а самое главное с нашей помощью пенсия восстановлена. Мужчина всю жизнь честно трудился. Сегодня рядом с ним соцработник, который поддерживает его каждый день», - рассказали в «Аэлите».

