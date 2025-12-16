В Бурятии жителям райцентра предложили хранить мусор у себя дома

В поселке Таксимо – райцентре муйского района – перестали вывозить мусор. Как объяснили местные власти, причиной этого стали аномальные морозы, которые вывели из строя технику мусорного оператора. Сейчас ее пытаются отремонтировать.«Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и понимаем, что эта ситуация создает определенные сложности. По возможности, пожалуйста, временно воздержитесь от выноса мусора к контейнерным площадкам до улучшения ситуации и возобновления полноценной работы техники. Это поможет избежать переполнения баков и образования стихийных свалок. Если есть такая возможность, пожалуйста, сохраните отходы у себя дома или на придомовой территории», обратилась администрация района к местным жителям через телеграм-канал «Муя-инфо.24/7».Чиновники заверили, что региональный оператор предпринимает все возможные меры для скорейшего восстановления работоспособности техники и нормализации графика вывоза мусора. Местным жителем пообещали предоставлять оперативную информацию о ходе работ.