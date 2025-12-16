За неделю в Улан-Удэ родилось 39 мальчиков и 38 девочек

Республиканский перинатальный центр накануне опубликовал статистику родов с 8 по 14 декабря. За неделю в стенах роддома произошло 76 родоразрешений, но на свет появилось 77 малышей, потому что среди новорожденных есть одна двойня.

- Мальчиков в этот период родилось 39, девочек – 38. Самый крупный малыш – мальчик, родившийся 9 декабря. Его вес 4480 г, а рост 54 см. Самый маленький малыш – тоже мальчик, родившийся 13 декабря. Вес малышки 1670 г, а рост 44 см. Самым насыщенным днём стал 9 декабря. В этот день прошло 16 родов: 6 мальчиков и 11 девочек, в том числе одна двойня,- рассказали в Республиканском перинатальном центре.

