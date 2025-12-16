Группа из Улан-Удэ провела благотворительную фотосессию с приютскими животными

Популярная группа из Улан-Удэ Сезон Dождей решила поддержать бездомных животных. Музыканты вместе с приютом «Право на жизнь03» провели благотворительную фотосессию.

«Очень печально, когда кошки и собаки оказываются на улице, в суровых погодных условиях, без еды и крова», - отметили в коллективе.

В паблике группы уже начали появляться фото с душещипательными историями постояльцев приюта. Таким образом желающие смогут взять понравившегося питомца себе.

Первый пост посвятили кошке по кличке Шеба. Так ее окрестили из-за поразительного сходства с кошкой на одноименном корме. Девочка попала в приют этим летом. Нерадивые хозяева выбросили её на улицу из-за беременности. К сожалению, она не смогла выносить котят в суровых условиях, и малыши родились уже мертвыми.