В Улан-Удэ ведется розыск 11-летнего школьника

В Улан-Удэ идет розыск несовершеннолетнего Леонида Ленивкина. Днем 15 декабря он ушел из дома по ул. Терешковой и до настоящего времени не вернулся, сообщили в полиции республики.

Приметы мальчика: европейской внешности, рост 165 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза светло-карие, на вид 12-13 лет. Был одет в куртку, шапку, спортивные штаны и ботинки. Вся одежда и обувь черного цвета. При себе имел сумку черного цвета.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просят сообщить по телефонам: 8(991)115-03-07, 8 (3012) 43-02-02 или 102.

Фото: МВД РБ