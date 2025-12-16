Общество 16.12.2025 в 12:25

В Улан-Удэ иностранец совершил ДТП, в результате которого погиб человек

В суде вынесли решение о «заочном» аресте
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ иностранец совершил ДТП, в результате которого погиб человек
Фото: freepik.com

В Октябрьском райсуде Улан-Удэ рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранца. Он совершил ДТП, в результате которого погиб человек. По данному факту завели уголовное дело.

После аварии мужчина выехал за пределы Российской Федерации, тем самым скрылся от органов предварительного расследования. В связи с этим его объявили в межгосударственный розыск.

В суде обсуждался вопрос о возможности избрания иной, более мягкой, чем заключение под стражу меры пресечения, однако не нашли к тому оснований.

«Суд избрал в отношении Н. меру пресечения в виде заключения под стражу с учетом установленного срока предварительного следствия на 1 месяц 00 суток с момента пересечения Государственной границы РФ либо с момента задержания на территории России. На постановление суда адвокатом в интересах Н. подана апелляционная жалоба, постановление в законную силу не вступило», - говорится в сообщении.

