Общество 16.12.2025 в 12:24
Непреодолимая сила спасла район Бурятии от разорения
Суд признал администрацию невиновной в разрушении дамбы с гигантским ущербом
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражном суде Бурятии состоялось рассмотрение иска страховых компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Они требовали взыскать с администрации Северо-Байкальского района гигантскую сумму – свыше 123 миллионов рублей. Эти деньги страховщики ранее выплатили РЖД, чье имущество пострадало в грандиозном потопе в 2023 году.
Напомним, 19 августа 2023 года в результате подъема уровня воды в реке Холодная в Северо-Байкальском районе произошел подмыв участка железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали, а также региональной дороги. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составила 1400 метров. Был введён режим ЧС регионального характера.
Согласно выводам экспертов, размер ущерба, который потоп причинил имуществу «РЖД», составил 123 818 700 рублей 04 копейки. Поскольку все было застраховано, эту сумму железнодорожникам выплатили «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Затем страховщики решили взыскать свои убытки с администрации Северо-Байкальского района в порядке суброгации. Ведь, по их мнению, именно районные власти отвечали за состояние дамбы, которая должна была сдержать потоп. Но свои функции она не выполнила.
Власти района иск, естественно, не признали. По их словам, причиной потопа являлось не техническое состояние дамбы, а количество выпавших осадков. Так, с 1 по 19 августа в районе выпало двухмесячная норма осадков, и дамба такое обилие воды в любом случае бы не сдержала. Так что все случившееся происшествие имеет явный признак непреодолимой силы, то есть чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства.
Дело в суде рассматривалось более года. В его ходе выяснилось, что состояние дамбы действительно оставляло желать много лучшего. Администрация даже заказала проект по ее реконструкции, но до ремонта дело так и не дошло. Денег на это у местных властей, как водится, не оказалось.
Исследованием состояния защитного сооружения даже занимался специально приглашенный судом эксперт.
«Дамба у с. Холодное свою функцию по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных подъемом воды в р. Холодная, произошедшего 19.08.2023 года, не выполнила в связи с ненадлежащим состоянием, обусловленным длительным воздействием паводковых вод, в следствии чего произошло ее разрушение», - к такому выводу пришел эксперт. Как предположил специалист, в случае капитального ремонта «конструкция смогла бы выдержать выпавший объем осадков и последующий подъем уровня воды р. Холодная».
Но несмотря на заключение эксперта, выиграть дело истцам не удалось. Рассмотрев все материалы, в том числе справку из Ростехнадзора и результаты собственного расследования РЖД, суд пришел к выводу, что справиться с огромным количеством осадков дамба попросту не могла.
«Суд считает, что интенсивность воздействия, вызванные непреодолимой силой (с 1 по 19 августа 2023 г. выпало две месячные нормы осадков в количестве 119,8 мм - 194,5%), превышает значения, на которые рассчитано гидротехническое сооружение в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом... Суд учитывает, что как судебной экспертизой так и заключением ОАО «РЖД» установлено, что из-за превышения месячной нормы осадков произошел перелив воды в месте, где река имеет левый поворот, что привело к моментальному размыву дамбы вследствие направления динамической силы струи воды в основном русле под углом близким к 90 процентов к дамбе, что фактически является следствием непреодолимой силы. Таким образом, администрация не является лицом, виновным в причинении убытков, связанных с повреждением имущества ОАО «РЖД»», - сказано в тексте судебного решения.
Кроме того, суд указал, что вина в ущербе частично лежит и на самих железнодорожниках. Они могли, не рассчитывая лишь на дамбу, обезопасить себя дополнительными защитными сооружениями. Однако этого сделано не было.
«ОАО «РЖД» не предприняло мер для сохранности своего имущества», - констатировала Фемида.
Таким образом, в удовлетворении иска страховщиков было отказано. Тем не менее, радоваться районной администрации пока рано – скорее всего, страховые компании подадут апелляцию.
Напомним, 19 августа 2023 года в результате подъема уровня воды в реке Холодная в Северо-Байкальском районе произошел подмыв участка железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали, а также региональной дороги. Протяженность поврежденного железнодорожного полотна составила 1400 метров. Был введён режим ЧС регионального характера.
Согласно выводам экспертов, размер ущерба, который потоп причинил имуществу «РЖД», составил 123 818 700 рублей 04 копейки. Поскольку все было застраховано, эту сумму железнодорожникам выплатили «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Затем страховщики решили взыскать свои убытки с администрации Северо-Байкальского района в порядке суброгации. Ведь, по их мнению, именно районные власти отвечали за состояние дамбы, которая должна была сдержать потоп. Но свои функции она не выполнила.
Власти района иск, естественно, не признали. По их словам, причиной потопа являлось не техническое состояние дамбы, а количество выпавших осадков. Так, с 1 по 19 августа в районе выпало двухмесячная норма осадков, и дамба такое обилие воды в любом случае бы не сдержала. Так что все случившееся происшествие имеет явный признак непреодолимой силы, то есть чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства.
Дело в суде рассматривалось более года. В его ходе выяснилось, что состояние дамбы действительно оставляло желать много лучшего. Администрация даже заказала проект по ее реконструкции, но до ремонта дело так и не дошло. Денег на это у местных властей, как водится, не оказалось.
Исследованием состояния защитного сооружения даже занимался специально приглашенный судом эксперт.
«Дамба у с. Холодное свою функцию по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных подъемом воды в р. Холодная, произошедшего 19.08.2023 года, не выполнила в связи с ненадлежащим состоянием, обусловленным длительным воздействием паводковых вод, в следствии чего произошло ее разрушение», - к такому выводу пришел эксперт. Как предположил специалист, в случае капитального ремонта «конструкция смогла бы выдержать выпавший объем осадков и последующий подъем уровня воды р. Холодная».
Но несмотря на заключение эксперта, выиграть дело истцам не удалось. Рассмотрев все материалы, в том числе справку из Ростехнадзора и результаты собственного расследования РЖД, суд пришел к выводу, что справиться с огромным количеством осадков дамба попросту не могла.
«Суд считает, что интенсивность воздействия, вызванные непреодолимой силой (с 1 по 19 августа 2023 г. выпало две месячные нормы осадков в количестве 119,8 мм - 194,5%), превышает значения, на которые рассчитано гидротехническое сооружение в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом... Суд учитывает, что как судебной экспертизой так и заключением ОАО «РЖД» установлено, что из-за превышения месячной нормы осадков произошел перелив воды в месте, где река имеет левый поворот, что привело к моментальному размыву дамбы вследствие направления динамической силы струи воды в основном русле под углом близким к 90 процентов к дамбе, что фактически является следствием непреодолимой силы. Таким образом, администрация не является лицом, виновным в причинении убытков, связанных с повреждением имущества ОАО «РЖД»», - сказано в тексте судебного решения.
Кроме того, суд указал, что вина в ущербе частично лежит и на самих железнодорожниках. Они могли, не рассчитывая лишь на дамбу, обезопасить себя дополнительными защитными сооружениями. Однако этого сделано не было.
«ОАО «РЖД» не предприняло мер для сохранности своего имущества», - констатировала Фемида.
Таким образом, в удовлетворении иска страховщиков было отказано. Тем не менее, радоваться районной администрации пока рано – скорее всего, страховые компании подадут апелляцию.
Тегипотоп суд страхование ржд